PSG: Messi se rendra en Arabie saoudite en mars

Lionel Messi (35 ans), attaquant du PSG, se rendra en Arabie saoudite dans le courant du mois de mars, comme l’a annoncé un ministre saoudien dans le cadre du contrat signé par l’Argentin comme ambassadeur du tourisme du pays.

Lionel Messi (35 ans) va s’offrir une coupure en Arabie saoudite en mars. Le ministre du tourisme saoudien, Ahmed Al Khateeb, a annoncé sur Twitter la visite de l’attaquant du PSG dans le courant du mois, sans donner plus de précisions sur les dates. Son message date de mercredi, quelques heures avant l’élimination parisienne en 8es de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich.

"Heureux d'accueillir notre ambassadeur Lionel Messi"

"Je suis heureux d'accueillir ce mois-ci notre ambassadeur du tourisme et star Lionel Messi ainsi que sa famille et ses amis lors de sa deuxième visite en Arabie saoudite pour profiter de nos plus belles destinations touristiques, entrer en contact avec notre peuple et vivre des expériences uniques", a écrit le ministre.

Le septuple Ballon d’or a signé en mai dernier un lucratif contrat avec l’état saoudien pour promouvoir le tourisme dans un plan d’ouverture au monde nommé "Vision 2030". Selon certaines sources du média The Athletic, le montant du contrat de Messi pourrait atteindre près de 30 millions d’euros par an. Il poste, depuis, des messages promotionnels vantant les mérites du pays sur Instagram où il compte 370 millions de followers. Il s’était rendu à Riyadh avec le PSG en janvier pour y disputer un match amical contre une sélection de joueurs des deux meilleures équipes du pays, parmi lesquels figurait Cristiano Ronaldo, son éternel rival.

Un possible départ en Arabie saoudite ne sera pas évoqué pendant son sajour, selon la presse argentine

Lionel Messi est la cible de critiques nourries depuis l’élimination parisienne en Ligue des champions, notamment pour son manque d’implication. Son avenir est aujourd’hui incertain alors que son contrat avec Paris court jusqu’en juin prochain. Le clan du joueur et le club discutaient ces derniers mois au sujet de l’option d’une année supplémentaire à Paris. Un départ en MLS et un retour au Barça font partie des autres possibilités pour l’Argentin, qui ne discutera pas d’une potentielle signature en Arabie saoudite lors de sa prochaine visite, assure TyC Sports.

L'Arabie saoudite pourrait se servir de ce représentant de luxe pour appuyer sa candidature à la Coupe du monde 2030. Si le contrat de Messi ne concerne pas ce dossier, "la candidature semble toute de même fortement liée à la vision globale et la promotion du tourisme contribue beaucoup à cette cause", faisait remarquer The Athletic en décembre dernier.