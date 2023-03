PSG: "la grande décision" de Messi sur son avenir agite le monde du foot

Deux jours après la nouvelle élimination du PSG en Ligue des champions, l’avenir de Lionel Messi interroge la presse mondiale, notamment en Argentine et en Catalogne où les différentes options de la Pulga sont étudiées.

Et maintenant, que va faire Lionel Messi (35 ans)? La question agite le monde du football depuis la nouvelle élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Sur le papier, l’Argentin est sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison avec une option d’une saison supplémentaire. Le club a engagé des discussions avec les proches du joueur ces derniers mois pour l’activer mais si l’optimisme était de mise en décembre, les choses semblent plutôt stagner depuis.

Les critiques reçues après la défaite au Bayern et un rapport assez distant avec les supporters peuvent-elles entrainer un départ de la capitale l’été prochain? Il est appelé par plusieurs supporters et des consultants comme Jérôme Rothen qui dénonce son état d’esprit et voit son gigantesque salaire comme un frein au recrutement.

Le PSG serait toujours sa priorité

Ce vendredi, de nombreux médias étrangers s’attardent sur l’avenir de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Le journal catalan, Mundo Deportivo, fait sa une sur Messi derrière le titre "la grande décision". Il liste les différentes options et assure que celle de rester au PSG est toujours sa priorité. Un départ à l’Inter Mimi (Etats-Unis), un retour à Newell’s ou une hypothétique signature en Arabie saoudite (où il se rendra en mars en tant qu’ambassadeur du tourisme) sont sur la table. La Catalogne rêve surtout d’une cinquième option: celle d’un retour au Barça.

Joan Laporta, le président qui a précipité son départ à l'été 2021, rêve de le faire revenir même si pour le moment, seul un hommage à son immense carrière est en préparation. La suite de la carrière de Messi intéresse aussi son pays natal, qu’il a mené sur le toit du monde en décembre dernier. TyC Sports liste les mêmes options et précise que son prochain séjour en Arabie saoudite ne concernera pas son avenir. Olé place le dossier en une de son site.

La une du site argentin Olé © Olé

Selon le média argentin, Messi a un objectif clair pour la saison prochaine: disputer la Ligue des champions en 2023-2024, avant la Copa America 2024 qu’il envisage de jouer avec l’Argentine. Ce qui écarte d’un revers de main les pistes américaine, argentine et saoudienne.

Olé rappelle que Messi négocie uniquement avec le PSG, le seul club à lui avoir proposé une offre concrète. Mais les nombreuses zones d’ombre autour de la future équipe (quid de Galtier? De Neymar? Du recrutement?) troublent les perspectives de Messi. Olé parle du Barça mais rappelle les limites financières du club pour une telle opération. Le média conclut par une photographie de l’état d’esprit de Messi à l’instant-T: négocier avec PSG et disputer une troisième Ligue des champions avec le club français.