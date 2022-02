Football: Mousa Dembélé prend sa retraite

Mousa Dembélé, ancien grand espoir du football belge, a annoncé sa retraite à l’âge de 34 ans. Son dernier contrat a pris fin le 31 décembre dernier en Chine et il ne souhaite pas rempiler.

Mousa Dembélé (34 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. L’ancien grand espoir du football avait signé un dernier contrat lucratif avec le club chinois de Guangzhou City en janvier 2019. Celui-ci a pris fin le 31 décembre dernier et le joueur a décidé de ne pas rempiler malgré l’intérêt de plusieurs clubs en Belgique et à l’étranger. Le joueur, de retour dans son pays natal depuis plusieurs semaines, souhaite consacrer plus de temps à sa famille et à ses enfants.

Sa décision a aussi été motivée par une blessure récurrente à la cheville qui l’a éloigné des terrains depuis le 11 août 2021. Dembélé avait annoncé sa retraite internationale en septembre 2018, quelques semaines après la Coupe du monde 2018, achevée sur une troisième place. Le natif d’Anvers faisait partie de la génération dorée des Diables Rouges. Formé à Beerschot (club de sa ville natale), Dembélé a lancé sa carrière aux Pays-Bas (Willem II et Alkmaar) avant d’exploser en Angleterre sous les ordres de Fulham (2010-2012), puis de Tottenham où il a passé six ans et demi (2012-janvier 2019), avant de partir quelques mois avant la finale de la Ligue des champions face à Liverpool.

Il raccroche avec trois titres au compteur: une Coupe de Belgique (avec Beerschot en 2005), un titre de champion des Pays-Bas et une Supercoupe néerlandaise en 2009 (Alkmaar). Au total, il a joué 578 matchs, marqué 62 buts et délivré 49 passes décisives dans les cinq clubs qu’il a fréquentés. Il a également participé à deux coupes du monde (2014, 2018), un Euro (2016) ainsi qu’aux Jeux olympiques de Pékin (4e en 2008) avec la Belgique (82 sélections, 5 buts).



Le milieu de terrain a souvent été considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. "Il est là-haut avec les meilleurs milieux de terrain du monde", assurait Jan Vertonghen. "Il est si fort avec le ballon, qu’on ne peut jamais le lui enlever", avait également déclaré Kevin De Bruyne un jour.