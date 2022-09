Ligue des champions: avec le PSG, Messi peut réduire l’écart sur Ronaldo pour le record de buts

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, Lionel Messi, l'attaquant du PSG a l’occasion de se rapprocher du record actuellement détenu par Cristiano Ronaldo, qui ne disputera pas l’épreuve avec Manchester United cette saison.

C’est une fin de série dont il se serait bien passé. Pour la première fois en 19 ans, Cristiano Ronaldo (37 ans) ne débutera pas une campagne de Ligue des champions. L’attaquant, qui a toujours disputé l’épreuve-reine depuis 2003-2004, ne sera pas sur la ligne de départ cette saison puisque Manchester United, son club, a échoué à la sixième place de Premier League, synonyme de Ligue Europa. Et cette absence de taille pourrait bien profiter à son éternel rival, Lionel Messi.

L’Argentin y participera bien avec le PSG, dès mardi face à la Juventus (21h, sur RMC Sport 1), et aura l’occasion de réduire l’écart avec le Portugais au classement des meilleurs buteurs de tous les temps dans la compétition. Ronaldo en est le leader incontesté avec 141 buts, soit 16 longueurs d’avance sur Messi, deuxième (125). Après une première année d’adaptation au PSG, l’Argentin a démarré fort cette saison à l’issue d’une préparation complète. Cette embellie se retrouve dans son rendement avec trois buts et cinq passes décisives en Ligue 1.

14 buts sur une saison, le record de Messi

Plus passeur, moins buteur, le septuple Ballon d’or a changé de registre, tout en restant ambitieux dans une compétition qu’il aimerait remporter une cinquième fois après ses quatre titres avec le Barça (2006, 2009, 2011 et 2015). Egaler ou dépasser le record de Ronaldo est possible mais peut-être illusoire d’autant que Messi, six fois meilleur buteur de la compétition, a conclu sa meilleure saison à 14 réalisations (14 en 2011-2012). Ronaldo détient le record absolu sur une saison (17 en 2013-2014).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

S'il manquera la phase de poule, le Portugais pourrait éventuellement disputer les huitièmes de finale en cas de départ dans un club qualifié lors du mercato hivernal. Il ne s'agit que d'une hypothèse après un été où son nom a été proposé dans de nombreux clubs qualifiés en C1.

Karim Benzema, lui, y sera. Le Français a terminé meilleur buteur de la dernière édition (15 buts) lui permettant de revenir à hauteur de Robert Lewandowski à la troisième place des meilleurs buteurs de l’histoire en C1 (86 chacun).

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus)

1- Cristiano Ronaldo (Manchester United) 141 buts

2- Lionel Messi (Paris SG) 125

3- Robert Lewandowski (Bayern Munich) 86

4- Karim Benzema (Real Madrid) 86

5- Raul 71

6- Andriy Shevchenko 59

7- Ruud van Nistelrooy 56

8- Thomas Müller (Bayern Munich) 52

9- Thierry Henry 51

10- Filipo Inzaghi 50