L'Arabie saoudite peut-elle acheter l'OM? L'avis de Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient

La rumeur persistante - et jusque-là sans fondement solide - d'un intérêt saoudien pour l'OM est relancée par la venue vendredi en France de Mohammed ben Salmane. Malgré la rencontre prévue entre le prince héritier d'Arabie saoudite et Emmanuel Macron, supporter olympien assumé, le spécialiste Georges Malbrunot n'y voit pas d'opportunité.

Vieux serpent de mer, la vente de l'Olympique de Marseille à un fonds saoudien est une nouvelle fois relancée par la venue en France du prince héritier d'Arabie saoudite. Mohammed ben Salmane doit rencontrer Emmanuel Macron ce vendredi au cours d'un déjeuner à l'Elysée, où de nombreux sujets politiques devraient être abordés.

Invité des Grandes Gueules Moyen-Orient sur la chaîne i24, Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste de la région, estime toutefois peu probable que les Saoudiens s'engagent à Marseille.

"Je ne pense pas dans l'immédiat, observe-t-il. L'Arabie saoudite veut jouer un rôle sportif, avoir un soft power. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs infondées. C'est un sujet qui fait bondir les supporters marseillais. Ils (les Saoudiens) ont compris la stratégie du Qatar, qui a marché dans ce domaine puisque le Qatar a eu la Coupe du monde. Donc ils veulent en faire autant", explique Malbrunot, tandis que l'Arabie saoudite ambitionne d'organiser sur son sol le Mondial 2030, voire 2034.

"Sarkozy avait convaincu le Qatar de racheter le PSG, mais..."

Dans le dossier marseillais, Emmanuel Macron pourrait-il jouer le rôle d'intermédiaire auprès de "MBS", et pousser pour un engagement saoudien? "Il peut bien demander. Mais entre Mohammed ben Salmane et Macron, ce n'est pas le grand amour. Emmanuel Macron sait que dans ce domaine-là, il a un pouvoir limité. Sarkozy avait convaincu le Qatar de racheter le PSG, mais je ne suis pas sûr que Macron ait la capacité d'influencer 'MBS' pour qu'il achète l'Olympique de Marseille."

Outre sa rencontre avec le président français, MBS doit présenter lundi la candidature de son pays à l'exposition universelle de 2030, qui est soutenue par Paris. L'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde et plus grande puissance économique du monde arabe, multiplie l'accueil de compétitions sportives, et a été désignée en octobre dernier pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver 2029. Une décision critiquée par des défenseurs de l'environnement en raison notamment des conditions climatiques désertiques.