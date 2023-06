Mercato: Kanté, Messi, Lloris… après Benzema, quelles autres stars vont signer en Arabie saoudite?

Après la signature de Karim Benzema à Al Ittihad, d’autres stars du ballon rond sont dans le viseur de l’Arabie saoudite cet été. Six mois après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, la Saudi Pro League veut frapper fort et propose des salaires mirobolants, qui ont de quoi faire réfléchir les joueurs ciblés.

La Saudi Pro League compte désormais deux Ballon d’or dans ses rangs. Six mois après la signature retentissante de Cristiano Ronaldo (38 ans) à Al Nassr, Karim Benzema (35 ans) vient de quitter le Real Madrid pour rejoindre Al Ittihad. Le club de Djeddah a officialisé mardi l’arrivée de l’attaquant français, qui s’est engagé pour trois saisons. De quoi mettre un peu plus de lumière sur le championnat local, actuellement en pleine expansion. Et ce n’est peut-être pas fini. L’Arabie saoudite a enclenché un processus de recrutement spectaculaire et cible d’autres stars du ballon rond...

A commencer par Lionel Messi. Après deux saisons contrastées, le taulier de l’équipe d’Argentine vient de quitter le PSG. Il est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Une offre pharaonique lui aurait été transmise afin qu’il rejoigne l’Arabie Saoudite, pour potentiellement évoluer à Al Hilal, l’autre grand club de Riyad avec Al Nassr. Une manière de relancer sa rivalité légendaire avec CR7. Mais le septuple Ballon d’or est également pisté par le Barça, qui cherche un moyen financier de le faire revenir, et l’Inter Miami, où David Beckham rêve de l’accueillir en Major League Soccer.

Kanté bientôt avec Benzema?

N’Golo Kanté fait également partie des noms visés par les Saoudiens. Et le dossier serait même très chaud. Selon le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le milieu de terrain de Chelsea, qui arrive à la fin de son contrat à Londres, pourrait s’engager prochainement avec Al Ittihad. Le champion du monde 2018 y retrouverait Karim Benzema, qu’il a côtoyé en équipe de France.

A 32 ans, Kanté sort d’une saison plombée par les problèmes physiques, lors de laquelle il n’a disputé que neuf rencontres avec les Blues (dont six comme titulaire).

Un autre Français de renom serait également dans le viseur de la Saudi Pro League. Il s’agit d’Hugo Lloris. L’ancien capitaine des Bleus, qui a pris sa retraite internationale après le Mondial 2022 au Qatar, aurait été approché par Al Hilal, qui lui proposerait un pont d’or afin de venir s’installer dans le Golfe. Le gardien de Tottenham (36 ans) a encore un an de contrat chez les Spurs.

Al Fateh sur la piste d’Alexis Sanchez

Toujours selon Fabrizio Romano, le club d’Al Fateh, sixième du dernier championnat, chercherait à attirer Alexis Sanchez (34 ans). L’attaquant chilien, qui dispose d’une option pour prolonger à l’OM, se serait vu proposer une année de contrat (plus une en option), avec un salaire annuel de 10 millions d’euros.

Selon Sky Sports, Al Nassr tenterait d’obtenir la signature de Wilfried Zaha. Le club de Riyad proposerait un contrat de trois ans à l’attaquant ivoirien de Crystal Palace (30 ans), dont le bail arrive à terme à la fin du mois. Avec un salaire total d’environ 52 millions d’euros. Les noms de Luka Modric, Sergio Busquets, Jordi Alba, Angel Di Maria, Roberto Firmino ou Romelu Lukaku ont également été associés à l’Arabie saoudite ces dernières semaines. De quoi imaginer d'autres mouvements durant l'intersaison.