Le Barça écope d'une amende de 15 millions d’euros pour des irrégularités de paiement

Selon El Confidencial, le fisc espagnol a infligé une amende de plus de 15 millions d’euros au FC Barcelone après avoir découvert des irrégularités sur le paiement de certains salaires de joueurs et des indemnités de départ remises à certains joueurs.

Une affaire de plus au Barça. Selon El Confidencial, le fisc espagnol a infligé une amende de 15,7 millions d’euros au club catalan pour des irrégularités détectées dans le paiement de certains salaires de joueurs. L’Hacienda (nom de l’administration fiscale espagnole) s’est intéressée à des cessions suspectes de voitures de marque Audi à ses joueurs qui aurait servi des rémunérations déguisées. Le Barça aurait également omis de déclarer des vols charters réservés à certains membres de l’effectif.

Des cessions de voiture et des vols charters suspects

L'enquête sur ces opérations, entamée en 2019 et remontant à 2015, concerne des écarts dans le règlement des retenues à la source de l'impôt, sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Selon les documents consultés par le journal, le fisc s’est particulièrement intéressé au contrat de sponsoring entre le Barça et Audi.

Des membres de l’administration fiscale se sont rendus dans les bureaux du Barça pour réclamer aux responsables du service juridique des précisions sur les modèles de voiture remis à chaque joueur et professionnel du club afin de vérifier s'il s'agissait d'une forme de compensation non déclarée.

Un dernier point a alerté les autorités financières: des éléments suspects sur des indemnisations versées à des joueurs au moment de leur départ. Cela concernerait Arda Turan, prêté pendant deux ans par le Barça à Galatasaray jusqu’à la fin de son contrat en 2020, mais aussi Alex Song, prêt à West Ham entre 2014 et 2016 jusqu’à son départ, libre, pour le Rubin Kazan en 2016.