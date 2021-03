Le mercato en direct: le père de Messi attendu lundi à Barcelone?

Tout juste qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG est passé à la vitesse supérieure concernant les prolongations de plusieurs joueurs. Initialement libre en juin prochain, Angel Di Maria a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2022 (plus une année en option). Outre l'Argentin, Pariis aimerait aussi étendre le bail de Julian Draxler et a ouvert les négociations avec le milieu offensif allemand à quelques mois de la fin de son contrat. mais les deux gros dossiers de l'été mène à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Selon un média brésilien, le club francilien serait très confiant quant à la possilibté d'enrôler "La Pulga" du Barça. Pour CR7, l'option d'un retour au Real Madrid serait la piste souhaitée par le Portugais de la Juventus.