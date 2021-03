Mercato: le PSG serait convaincu de pouvoir enrôler Messi, selon un média brésilien

Le journaliste brésilien qui avait été le premier à annoncer Neymar au PSG, Marcelo Bechler, assure que le PSG est très confiant pour une venue de Lionel Messi à la fin de la saison.

C'est un écho à prendre avec des pincettes. Mais il émane tout de même de Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui avait été le premier à annoncer l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017. Il a cette fois fait savoir, ce vendredi, que le club de la capitale serait confiant quant à l'idée de convaincre Lionel Messi pour la saison prochaine. "L'optimisme est immense", a même écrit le reporter du média TNT Sports.

Toujours d'après lui, cette assurance du PSG serait liée à sa puissance financière et la qualité de son projet sportif par rapport au FC Barcelone. L'optimisme serait partagé par le vestiaire parisien, apparemment d'ores et déjà heureux de ne plus l'avoir comme adversaire en Ligue des champions.

Aucune confirmation de Leonardo

L'hypothèse d'une arrivée de Lionel Messi à Paris a repris de l'ampleur après le nul 1-1 de mercredi soir entre le PSG et le Barça, en huitième de finale retour de Ligue des champions. À la fin de la rencontre, scellant la qualification parisienne, Angel Di Maria a été vu en train de réconforter le sextuple Ballon d'or. Son compatriote Mauricio Pochettino l'a aussi salué chaleureusement avant de rentrer aux vestiaires.

Au lendemain de ce choc européen, Leonardo, directeur sportif du PSG, a pris la parole dans Top of the Foot sur RMC pour évacuer les rumeurs de négociations avec l'Argentin: "On n'a rien du tout par rapport au futur, sauf l'idée de prolonger les joueurs qu'on a déjà, insiste le directeur sportif parisien. Il n'y a rien de contrat ou un projet pour quelque chose. On est obligés aussi de mesurer ce qui sera le bilan financier de cette saison".

Une chose est sûre: Lionel Messi est toujours en fin de contrat au FC Barcelone à la fin de la saison. L'Argentin de 33 ans, qui voulait changer d'air l'été dernier, a depuis le 1er janvier la liberté de s'engager avec un autre club pour la saison prochaine.