Le mercato en direct: Umtiti plairait en Russie

En difficulté au Barça, Samuel Umtiti pourrait être poussé vers la sortie par sa direction. Le défenseur français ne manquerait pas de courtisans et selon Sky Sports Italia, l'un d'eux serait le Zenith Saint-Pétersbourg. Le club russe, où évolue Dejan Lovren, aurait déjà lancé les négociations. Toujours selon le média italien, Samuel Umtiti ne serait pas convaincu par un tel projet et attendrait d'autres offres. Un départ pendant l'été semble plus que probable pour le central de 27 ans.