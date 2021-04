Mercato: Tuchel aimerait recruter Varane à Chelsea

Selon des informations de Bild ce dimanche, Raphaël Varane plairait beaucoup à Thomas Tuchel, qui aimerait le recruter pour la saison prochaine avec Chelsea. Le défenseur central français n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid, alors que son bail se terminera en juin 2022 avec la formation madrilène.

Raphaël Varane n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. En fin de contrat en juin 2022 avec l'équipe madrilène, le champion du monde 2018 possède désormais plusieurs prétendants en Premier League. Outre Manchester United qui suit le joueur depuis plusieurs mois maintenant, c'est désormais Chelsea qui aimerait attirer Varane.

>> Les infos mercato en direct

Le profil de Varane apprécié par Tuchel

Selon les informations de Bild, Thomas Tuchel serait intéressé par le profil de Raphaël Varane pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine. Le technicien allemand devrait en tout cas prochainement avoir un aperçu des qualités de Raphaël Varane, si celui-ci est bien rétabli pour les demi-finales de Ligue des champions où Chelsea et le Real Madrid se retrouveront.

Si Thiago Silva est arrivé libre en provenance du PSG en début de saison, le Brésilien de 36 ans arrive lui en fin de contrat avec Chelsea et n'a pas encore prolongé. Depuis son arrivée en janvier dernier à la tête du club londonien, Thomas Tuchel a installé une défense à 3 avec Thiago Silva dans l'axe. Varane pourrait devenir le nouveau taulier de la défense des Blues dans le système de Tuchel.

Touché par le coronavirus ces derniers jours, Raphaël Varane reste un élement majeur de l'équipe dirigée par Zinédine Zidane, avec 36 matchs disputés depuis le début de la saison. Arrivé en 2011 en Espagne en provenance du RC Lens, Varane a tout remporté depuis et l'idée d'un départ a déjà été évoquée ces dernières semaines par la presse espagnole. Le Real Madrid serait disposé à vendre Varane en cas d'offre intéressante, d'autant plus à un an de la fin de contrat du Français. Mais le dossier Varane sera certainement lié aussi à celui de Sergio Ramos, en fin de contrat et qui n'a pas non plus prolongé.

Pour autant, ce n'est pas la première fois que le nom de Chelsea est accolé à celui de Raphaël Varane. Des rumeurs évoquaient déjà un intérêt des Blues pour Varane à l'été 2018. Mais la concurrence s'annonce forte désormais si Varane ne prolonge pas d'ici-là et se retrouve en position de force pour négocier un départ. Manchester United aurait aussi fait de Varane une cible prioritaire pour le prochain mercato.