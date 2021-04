PSG: Mbappé élude une question sur son avenir

Kylian Mbappé a signé un doublé ce dimanche lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-2) lors de la 33e journée de Ligue 1. L’attaquant francilien a ensuite esquivé une question sur son avenir.

L’avenir de Neymar en passe d’être bouclé, le PSG attend désormais de lever les doutes auteur de celui de Kylian Mbappé. Si tout est réglé pour la prolongation du Brésilien, le champion du monde tricolore est toujours flou quant à sa décision. Interrogé après son doublé et la folle victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-2), l’attaquant de 22 ans a esquivé le sujet.

"On gagne les matchs, s’est contenté de lancer le phénomène parisien au micro de Canal + à une question sur son avenir à Paris. C’est le plus important."

Mbappé: "Participer à l’histoire du club"

A l’heure où les spéculations se poursuivent autour d’un départ vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a une nouvelle fois brillé et confirmé son implication à Paris. Double buteur face aux Verts, l’international tricolore aux 42 sélections est devenu le troisième meilleur réalisateur du club francilien en Ligue 1 (86 buts) en dépassant Mustapha Dahleb.

Seuls Zlatan Ibrahimovic (113) et Edinson Cavani (138) le devancent encore dans le champinnat de France sous les couleurs parisiennes. Mais la priorité de Kylian Mbappé reste de gagner des titres avec le PSG.

"On s’est mis un peu dans les problèmes. Quand on mène deux à un comme cela, on doit garder le score. On n’a pas lâché, on avait envie de gagner car le championnat c’est extrêmement important pour nous, a encore réagi Kylian Mbappé après ce succès obtenu au bout du temps additionnel. C’est un objectif primordial. Ce serait le dixième du club donc on veut participer à l’histoire du club. On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens pensent que c’est facile de gagner. Cette année cela tombe bien car il y a une course au titre. Cela montre que ce n’est pas facile ce que l’on a fait les dernières années. On veut continuer à le faire. Il n’y a pas de secret, il faut se donner à fond et gagner tous les matchs."

Outre le sprint final en championnat, le PSG reste en course en Coupe de France et affrontera Manchester City en demi-finale de Ligue des champions (le 28 avri sur RMC Sport 1). Un calendrier chargé qui pourrait encore repousser le temps de la décision pour Kylian Mbappé.

