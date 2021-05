Mercato: Haaland d’accord pour rester à Dortmund, selon le directeur sportif du BVB

Le Borussia Dortmund croit encore fermement en ses chances de conserver Erling Haaland la saison prochaine malgré l’intérêt des plus grosses écuries européenne et le récent tour de prospection de son agent Mino Raiola.

La position publique du Borussia Dortmund sur le dossier Erling Haaland ne varie pas: l’attaquant norvégien jouera toujours dans la Ruhr l’année prochaine. La star de 20 ans fait pourtant tourner la tête des plus grandes écuries européennes comme Manchester City, Chelsea, Manchester United ou le Real Madrid. Son agent, Mino Raiola, a même entrepris une visite de tous les clubs intéressés il y a un mois pour prendre le pouls de leurs intentions. Avec une chose évidente dans son esprit: Haaland changera d’air l’été prochain.

Ce n’est donc pas l’avis du Borussia, avec qui l’attaquant norvégien est lié jusqu’en 2024. Le directeur sportif, Sebastian Kehl, a assuré qu’il sera encore un joueur de l’effectif la saison prochaine. Haaland lui-même, le lui aurait assuré.

"Je comprends qu'Erling Haaland jouera pour le Borussia Dortmund la saison prochaine, a-t-il déclaré au programme Doppelpass de la chaîne Sport1. Erling est totalement d'accord. Je le vois tous les jours et je peux dire qu'il s'identifie complètement au club."

Le club a évidemment intérêt à clamer son attachement à un joueur qui pourrait rapporter très gros l’été prochain. Plus que le suivant puisqu’une clause libératoire figurerait dans son contrat. Selon celle-ci, Haaland pourrait être vendu 75 millions d’euros en 2022. Mais les prétendants ne devraient pas avoir la patience d’attendre. En cas de vente cet été, le Borussia peut, de son côté, espérer le double de cette somme. Ce qui permettrait au club de réaliser une énorme plus-value un an et demi après avoir recruté Haaland contre 20 millions d’euros au Red Bull Salzbourg.

Depuis, Haaland affole les statistiques avec 53 buts en 56 matchs pour Dortmund. Cette saison, il est devenu le joueur le plus précoce à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des champions (en 14 matchs !).