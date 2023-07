Lens: Seko Fofana va devenir actionnaire du club après son départ en Arabie saoudite

Si le RC Lens a officialisé le départ de Seko Fofana en direction de l'Arabie saoudite et d'Al-Nassr ce mardi, le club artésien a aussi annoncé que le milieu de terrain devrait devenir actionnaire pour "accompagner le club dans sa croissance".

Seko Fofana s'est engagé avec Al-Nassr mais son histoire avec le RC Lens n'est pas terminée. Mardi, le milieu de terrain s'est engagé avec le club saoudien, après trois saisons en Ligue 1 sous les ordres de Franck Haise. Pour autant, l'ancien capitaine va entrer dans l'actionnariat lensois.

Arrivé en provenance de l'Udinese en août 2020 contre 8,5 millions d'euros, Seko Fofana part trois ans plus tard pour près de 20 millions d'euros. Dans le communiqué du RC Lens, le directeur général Arnaud Pouille a rendu hommage au joueur: "Seko est arrivé alors que le club était fraîchement promu, avec cette ambition de l’aider à retrouver son rayonnement et la scène continentale. Malgré les sollicitations, nombreuses, il ne s'est jamais détourné de ce projet qui est devenu le sien, a raconté le dirigeant. Pendant ces trois années, nous aurons su préserver ce schéma de confiance sans jamais en déroger. Pour un joueur de ce calibre, cette signature était une prise de risque, elle a donné naissance à une romance."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

"Accompagner le club dans sa croissance"

S'il va désormais rejoindre notamment Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Seko Fofana devrait donc rester lié à Lens: "S’il intègre ce jour un nouveau projet, son attachement au Racing demeure et réciproquement. Il pourra se rematérialiser à l’avenir sous une autre forme, a poursuivi Arnaud Pouille. Et, preuve de son attachement profond pour le Racing, il va très prochainement devenir le premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire. Aux antipodes d'effets d'annonces, cet engagement concret est un acte fort qui ancre notre relation dans le temps et souligne la confiance de Seko dans le futur du club."

En rejoignant Al-Nassr, Seko Fofana va multiplier son salaire par six. Il quitte néanmoins le nord de la France au moment où Lens s'apprête à retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis 21 ans, grâce à l'exceptionnelle saison 2022/2023 du club artésien, deuxième de Ligue 1 à un point du Paris SG. "Je pars, mais je ne vous oublie pas, a promis Fofana. Merci pour tout."

D'après le communiqué du RC Lens, Seko Fofana "a décidé d'accompagner le club dans sa croissance et de jouer un rôle dans sa stratégie en entrant au capital". Président du RCL depuis juin 2018, Joseph Oughourlian est lui l'actionnaire majoritaire depuis mai 2016.