Mercato: nouvel entraîneur de Naples, Rudi Garcia réclame l'arrivée d'un joueur de Lens

Rudi Garcia et Naples songeraient à recruter le Lensois Kevin Danso lors du mercato estival. Le défenseur central autrichien constituerait l’une des principales options du club italien en cas de départ du Sud-Coréen Kim Min-Jae.

Brillant deuxième de Ligue 1, Lens jouera la Ligue des champions en 2023-2024. Reste à savoir avec qui. De retour sur la scène continentale, le club artésien risque de recevoir des offres pour plusieurs cadres de l’équipe dirigée par Franck Haise.

A l’image de Seko Fofana et surtout de Loïs Openda, les performances des Lensois ne laissent pas indifférent. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Naples ciblerait Kevin Danso lors du mercato. Fraîchement nommé sur le banc napolitain, Rudi Garcia aurait expressément identifié l’Autrichien comme le joueur à recruter cet été.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Le successeur désigné de Kim Min-Jae?

Acheté à Augsbourg en août 2021, Kevin Danso sort de deux saisons pleines en Ligue 1. Titulaire indiscutable dans la défense à trois des Sang et Or avec Jonathan Gradit et Facundo Medina, le central de 24 ans fait déjà partie des valeurs sûres du championnat de France. Surtout, les qualités défensives de l’Autrichien notamment dans les duels et dans le jeu aérien font de lui le remplaçant idéal de Kim Min-Jae.

Comme expliqué par RMC Sport ce mercredi, le défenseur Sud-Coréen de Naples est proche d’un accord total avec le Bayern Munich. Une fois son transfert vers la Bundesliga réglé, pour un montant de 47 millions d’euros, le club italien passera à la vitesse supérieure pour recruter son suppléant.

>> Tous les matchs de Lens en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

L’espoir d’une belle plus-value pour Lens

A l’image du dossier Openda, ardemment courtisé par Leipzig, Lens ne bradera pas Kevin Danso. Si personne n’est intransférable, le club nordiste attendrait au minimum 35 millions d’euros pour son roc défensif.

De quoi faire une jolie plus-value pour un joueur acheté autour de 5M€ il y a deux ans. Selon les éléments de la Voix du Nord, l’Autrichien ne souhaite pas s’en aller à tout prix mais ne dirait pas non à une belle offre si Lens s’y retrouve aussi.