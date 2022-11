Liga: à cause de son élimination en Ligue des champions, l’Atlético contraint de vendre cet hiver

Éliminé de toutes coupes d’Europe mardi, l’Atlético de Madrid traverse une période financière difficile, qui devrait entrainer des mouvements lors du mercato hivernal. Quatre joueurs pourraient être sur le départ, dont Thomas Lemar.

Dans la saison de l’Atlético Madrid, la défaite logique à Porto (2-1), en Ligue des champions ce mardi, devrait indubitablement marquer un tournant. Dépassés par le Bayer Leverkusen et donc derniers du groupe B, les Colchoneros ont en effet fait une croix sur la Ligue Europa et dit adieu à la coupe d’Europe pour cette année. Un camouflet sportif inattendu, qui coûte cher au club, privé des droits TV de la C1. Pour combler ce manque financier, il va devoir vendre des joueurs, probablement dès cet hiver.

Quatre joueurs en particulier seraient ainsi sur le marché des transferts pour une vente au plus vite, d’après Cadena Ser. Sans surprise, Joao Félix en fait partie: l’attaquant, arrivé il y a trois ans à Madrid, n’est plus dans les petits papiers de Diego Simeone, était remplaçant lors de ses trois dernières rencontres de Liga et était déjà pressenti sur le départ dès l’été dernier. Son nom circulerait une nouvelle fois à Manchester United, mais sa forte valeur marchande pourrait être un problème dans les négociations.

Lemar pourrait voir ailleurs

Selon les médias espagnols, les autres partants seraient Rodrigo De Paul, Yannick Carrasco et Thomas Lemar. Si les deux premiers bénéficient quand même de temps de jeu régulier en championnat, c’est moins le cas du Français, qui n’était même pas dans l’effectif lors des quatre dernières rencontres du club à cause d’une élongation à la cuisse. Une participation à la Coupe du monde semble difficilement envisageable pour l’ailier, qui n’a pas été sélectionné depuis 2021. Pour retrouver les Bleus, il lui faudra certainement changer d’air.

En cas d’éventuels départs, l’Atlético envisagerait également de recruter, les postes de défenseur central, milieu de terrain et arrière droit ayant été ciblés. Pour sauver une saison très mal engagée, des renforts seraient les bienvenus. "On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ni d’aller en Ligue Europa, reconnaissait Antoine Griezmann, mardi. Si on est seulement capables de gagner un match, c’est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, qu’on se taise et qu’on travaille."