Liga: arrivée de Witsel retardée, Griezmann pas sûr de rester... l'Atlético dans le rouge financièrement

La radio espagnole Cope annonce que, contraint de respecter une limite stricte de la masse salariale mise en place en Liga, l'Atlético de Madrid serait en difficulté pour inscrire Axel Witsel et pourrait pousser Antoine Griezmann vers la sortie.

L'Atlético de Madrid vit les mêmes problèmes que ceux du Barça. Alors que la masse salariale est particulièrement encadrée dans le championnat espagnol, le club se trouverait lui-même au-dessus de ce salary-cap et ne pourrait donc inscrire sa future recrue en Liga, assure la radio espagnole Cope. Le club a largement explosé son plafond salarial et doit dégraisser avant de signer de nouvelles recrues. Ce qui pourrait pousser Antoine Griezmann et son salaire pharaonique vers la sortie.

100 millions d'euros au dessus de ses moyens

Le président de l'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, avait déjà prévenu que le club madrilène avait besoin de 40 millions de recettes pour équilibrer son bilan comptable de cette saison. Les Colchoneros ont un autre problème : le club serait 100 millions d'euros au-dessus de la limite salariale, affirme le journal Marca et la radio Cope. Et ce problème les empêcherait, pour le moment, de signer leur seule recrue de ce mercato estival : le milieu de terrain Witsel.

L'Atlético de Madrid fait partie des 14 clubs (de première et deuxième division) qui ont dépassé leur masse salariale et ne respectent donc pas le fair-play financier imposé par la Liga. Cela signifie que le club est soumis à une règle particulièrement contraignante pour la moindre nouvelle recrue. De plus, le club doit prendre en compte le salaire de Griezmann, qui représente à lui seul 33 millions d'euros net par an.

Le problème Griezmann

Griezmann est prêté par le FC Barcelone à l'Atlético pour deux saisons et le club madrilène serait obligé de l'acheter au Barça pour 40 millions d'euros s'il joue plus de 45 minutes dans 50% des matchs de ces deux saisons. Le problème est que, pour sa première saison en prêt, le joueur a déjà joué près de 70% des matchs de plus de 45 minutes. Et l'outil de régulation de la Liga le compte pour la saison prochaine comme s'il l'avait déjà acheté. La radio explique que pour cette raison, l'Atlético de Madrid pourrait essayer de faire revenir Griezmann à Barcelone, même si elle juge cela "pas probable".

Avec ce scénario, l'Atlético se retrouverait dans la même situation que Barcelone, et ne serait pas en mesure actuellement d'enregistrer Witsel car il n'aurait plus de quota dans son fair-play. Les dirigeants madrilènes doivent donc trouver une formule magique entre une équation qui s'est complexifiée à mesure que le club s'est amélioré. L'Atléti doit désormais composer entre les prolongations et hausses de salaire de certains cadres, le salaire mirobolant de Diego Simeone, les 10 millions nets de Oblak, les retours de prêt de Morata et Saul Niguez...