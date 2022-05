Mercato: quelle destination pour Griezmann en cas de départ de l'Atlético ?

Antoine Griezmann non conservé par l’Atlético au-delà de la saison, la rumeur s’intensifie en Espagne. S’il se faisait effectivement retoquer par les Colchoneros, le Français, toujours propriété du Barça, devrait évaluer les différentes options qui s’offriraient alors à lui à quelques mois de la Coupe du monde. En Europe, voire au-delà.

La rumeur d’un départ d’Antoine Griezmann, pas assez impactant à l’Atlético de Madrid, enfle par-delà les Pyrénées. Ce vendredi, la Cadena Cope assure même que les Colchoneros ne souhaitent pas conserver le Français au-delà de cette saison, eux qui disposent pourtant d’une option pour étendre son prêt d’une année supplémentaire.

Au vu de la relative impasse dans laquelle il se trouve, en manque de temps de jeu (34 matches avec l’Atléti cette saison, mais moins de deux tiers comme titulaire) et d’efficacité (8 buts, 6 passes), "Grizou" serait peut-être bien inspiré de donner un vrai nouveau souffle à sa carrière ailleurs. Car à 31 ans, le temps presse, et la Coupe du monde au Qatar va vite arriver.

Le Barça, une possibilité à vite écarter

Dans un premier temps, se posera forcément la question d’un possible retour au FC Barcelone, club auquel Griezmann appartient toujours. Sous contrat jusqu’en juin 2024 en Catalogne, l’international tricolore (104 sélections, 42 buts) n’y a pas laissé un souvenir impérissable – 35 buts en 102 matches –, manquant surtout à trouver sa place au sein d’une attaque où il n’aura jamais su s’imposer au côté de Lionel Messi. Si le génie argentin a rallié la France depuis, pas sûr qu’un retour au Barça soit la meilleure option pour le Maconnais.

Les Catalans avaient misé 120 millions d’euros sur lui l’été 2019, mais ils ont fait le deuil du champion du monde français. Leur attaque a été considérablement régénérée (Aubameyang, Traoré, Torres, Depay) et, confrontés à leurs difficultés salariales, on les voit mal s’embarrasser à nouveau de son salaire (18 millions d’euros annuels).

Manchester United, l’Inter, le PSG… des pistes à réactiver

Peu rayonnant en club lors des trois dernières saisons, Antoine Griezmann n’en reste pas moins un joueur toujours coté sur le marché européen. Avant que son retour à l’Atlético ne soit acté, le grand pote de Paul Pogba était envoyé aux quatre coins du Vieux-Continent. En Angleterre, Manchester United avait pisté le Tricolore avant d’engager Cristiano Ronaldo, sans que cela n’aboutisse. Grizou pourrait être une solution intéressante pour Erik ten Hag, le prochain entraîneur des Red Devils, qui va se mettre en quête cet été de renforts dans le secteur offensif.

Le Portugais de 37 ans n’est pas éternel, et le Français pourrait trouver à United un club où se relancer, dans un championnat compétitif, où évolue quelques compatriotes (Raphaël Varane et Paul Pogba, qui devrait toutefois quitter le club cet été). L’autre piste sérieuse pour Griezmann le menait vers l’Italie, où l’Inter Milan a toujours gardé un œil sur ses performances. Antonio Conte semblait être un fervent admirateur, Simone Inzaghi dispose lui d’une artillerie bien huilée autour du duo Lautaro Martinez-Dzeko, complétée par quelques remplaçants de luxe (Correa, Sanchez, Caicedo).

Il faudrait faire de la place au Madrilène dans cet embouteillage offensif, ou que quelques éléments forts s’en aille. Mais Paulo Dybala devrait s’engager pour les Nerazzurri, un profil assez similaire à celui de Griezmann. Le Paris Saint-Germain, que les rumeurs plaçaient un temps comme un prétendant, n’est plus une piste très sérieuse.

La MLS avec un peu d’avance?

"Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024, et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis." En juin dernier, le Français le plus friand de maté envisageait sérieusement la possibilité de terminer sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique. Programmant déjà son arrivée en MLS, ce championnat qui attire de plus en plus, même les plus grands noms. En perte de vitesse en Europe, Antoine Griezmann, que l’on sait grand fan de NBA, pourrait-il se laisser tenter plus tôt que prévu par une aventure américaine?

Cette possibilité n’est pas à écarter, bien qu’elle ne soit pas l’option la plus idoine sportivement, surtout une année de Coupe du monde. Sa place en équipe de France ne devrait pas être remise en cause, lui qui dispose d’une cote intarissable auprès de Didier Deschamps. Mais un exil aux Etats-Unis acterait déjà le crépuscule de sa carrière. Avant de la jouer comme Beckham, Griezmann semble encore disposer de quelques années de haut niveau dans les jambes, en Europe. En juin 2024, il aura 33 ans. L’éventualité MLS serait alors bien plus légitime.