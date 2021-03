Liga: pour Forlan, le Barça peut exister sans Messi

Dans une interview à l'AFP, Diego Forlan estime que Lionel Messi n'est pas "indispensable" au Barça, et que le club catalan "continuera de vivre" même sans le footballeur argentin.

"Dans la vie, personne n'est indispensable". Cette réflexion, Diego Forlan l'applique au FC Barcelone. Pour l'ancien attaquant uruguayen, le club catalan doit se faire à l'idée que Lionel Messi finira bien par s'en aller un jour. "Je sais que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais un autre joueur viendra. La Liga s'adaptera", a-t-il déclaré dans un entretien à l'AFP diffusé ce vendredi.

"Peut-être que Mbappé viendra. Peut-être que Haaland viendra. Barcelone a profité de Messi pendant très longtemps. Il a gagné tant de titres et battu tant de records... Mais le FC Barcelone existait avant Messi. Ils ont eu Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho... Et il continuera à vivre après", a insisté Diego Forlan.

Le départ de Suarez, une "erreur"

Plus que pour parler de l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat cet été et a priori courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester City, Diego Forlan s'est surtout exprimé pour commenter "l'erreur" du Barça sur Luis Suarez. Pour lui, son compatriote de 34 ans n'aurait jamais dû être transféré à l'Atlético de Madrid, où il compte 16 buts en 21 matchs.

"Dès que Barcelone a dit qu'il était sur la liste des transferts, j'ai su que c'était une erreur, a-t-il estimé. C'était juste évident que c'était encore un joueur très important de cette équipe, ça se voyait. Il marque, fait des passes, et c'est aussi joueur avec un gros impact en dehors du terrain aussi".

"Ça se voit qu'il leur manque. C'est comme quand Cristiano Ronaldo avait quitté le Real Madrid. Ce n'était pas juste Cristiano Ronaldo qui partait, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football... C'était aussi 50 buts par an. 50 buts!", a conclu Diego Forlan, désormais reconverti entraîneur.