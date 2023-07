Lorient: "Le feeling est vite passé", Le Bris dévoile les conditions de l’arrivée de Benjamin Mendy

Régis Le Bris a expliqué ce vendredi la manière dont Lorient a bouclé l'arrivée de Benjamin Mendy lors du mercato estival. L'entraîneur du club breton s'est réjoui de cette belle opportunité de recrutement.

Cinq jours après son acquittement dans un deuxième procès pour viol, Benjamin Mendy a signé à Lorient après deux ans sans jouer à Manchester City. Critiqué par certains supporters pour ce choix, le club breton a assumé sa position. Face à la presse ce vendredi, Régis Le Bris s'est félicité d'avoir mis la main sur un joueur du calibre de l'ancien défenseur des Skyblues. L'entraîneur des Merlus a expliqué comment le dossier a été réglé.

"On est comme beaucoup d'autres clubs à vouloir trouver à ce poste-là pour se renforcer. Et ce n'est vraiment pas facile dans l'environnement actuel du football européen. Cela s'est fait de cette manière-là comme un joueur qui peut émerger dans une base de données, a estimé le technicien breton. Et puis on s'est dit pourquoi pas même si cela paraissait très éloigné du fait du statut du joueur, de son expérience et de ce qu'est Lorient aujourd'hui. Mais finalement le rapprochement a pu s'opérer donc on en est hyper satisfaits. Cela dit que l'environnement que l'on propose devient intéressant, y compris pour cette catégorie de joueurs."

Un échange en visio qui a fait la différence

Régis Le Bris et Benjamin Mendy partagent le même agent, une réalité qui a permis la rencontre entre l'entraîneur lorientais et le champion du monde 2018. Ensuite, il y a une discussion en visio qui a fini de convaincre les deux hommes de leur envie de travailler ensemble.

"Pour nous c’est hyper intéressant. Je n’irais pas jusque dans les moindres détails où cela s’est joué mais il y a eu l’acquittement qui est arrivé. Nous étions toujours à la recherche à ce poste, et j’ai eu une rencontre en visio avec lui le week-end où on a joué contre Concarneau (le samedi 15 juillet, ndlr). Deux heures qui m’ont dit pas mal de choses sur la personnalité du joueur, a enchaîné l'entraîneur de l'équipe morbihannaise. [...] Le feeling est très très vite passé sur la connexion et la compatibilité que l’on peut avoir avec ce qu’il se fait au club."

Et de préciser sur Benjamin Mendy: "C’est avant tout beaucoup d’humilité, avant tout une passion pour le football, avant tout la volonté de rentrer dans un projet collectif, la volonté de se construire au quotidien pour devenir le meilleur footballeur possible."