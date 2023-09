Mercato: Amiens officialise l'arrivée d'Andy Carroll, l'un des paris les plus osés de l'été

Amiens vient d'annoncer ce vendredi la signature d'Andy Carroll (34 ans) en provenance de Reading. L'international anglais va découvrir pour la première fois un club à l'étranger.

Et si Amiens venait de réaliser le gros coup du mercato en Ligue 2 ? Le club picard vient d'officialiser l'arrivée d'Andy Carroll (34 ans), en provenance de Reading (D3 anglaise). Formé à Newcastle et ancien grand espoir du football britannique, l'attaquant s'engage jusqu'en 2026. "Je suis très heureux de signer ici à Amiens. Je suis un grand compétiteur et j’ai hâte de porter le maillot de l’ASC. Je vais tout donner pour aider mon équipe et tenter de faire trembler un maximum les filets cette saison", a déclaré le joueur dans un communiqué.

Le joueur anglais le plus cher de l'histoire en 2011

À Amiens, Andy Carroll va découvrir un tout nouvel environnement puisqu'il s'agit de sa première expérience à l'étranger. Bien loin de son prime-time, il avait rejoint Liverpool pendant le mercato hivernal en janvier 2011 pour plus de 40 millions d'euros, faisant de lui le joueur britannique le plus cher de l'histoire cette année-là. International à neuf reprises avec l'Angleterre entre 2010 et 2012, Andy Carroll disposait encore d'une année de contrat avec Reading, relégué du Championship vers la League One (D3). L'an dernier, il avait scoré à neuf reprises en 30 matchs.

Deuxième de Ligue 2 après quatre matchs, Amiens reçoit Guingamp ce samedi au stade de la Licorne. Peut-être une première occasion de se montrer pour Andy Carroll.