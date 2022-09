Mercato: Ancelotti s'amuse (et s'agace aussi) des dernières révélations sur le contrat de Mbappé

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a répondu avec un brin d’humour et une pointe d’agacement traduisant une forme de lassitude. Le coach du Real Madrid n’est pas au bout de ses peines…

Carlo Ancelotti n’y a pas échappé. Le contrat de Kylian Mbappé portant finalement sur deux années plus une en option, selon les informations de L’Equipe, confirmées par RMC Sport, l'hypothèse que l’attaquant parisien puisse quitter le PSG dans un avenir proche, pour éventuellement rejoindre le Real Madrid, est relancée. "Je baisse les bras, je baisse les bras, sincèrement", s'est esclaffé Carlo Ancelotti, tout à la fois amusé et agacé par la persistance des journalistes à envoyer l’attaquant français en Espagne.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Ancelotti rend hommage à Rodrygo et Vinicius

"Nous sommes très satisfaits de nos attaquants, de nos jeunes joueurs, en particulier les jeunes, a-t-il martelé à la veille d'un match de Ligue des champions. Nous sommes comblés avec Karim (Benzema), il est excellent. Mais un jeune vous enchante encore plus qu’un joueur habitué au haut niveau. Nous sommes très heureux de ce que font Vinicius et Rodrygo, ils nous impressionnent énormément. Nous ne pensons pas à d’autres joueurs en ce moment." Parenthèse refermée.

Kylian Mbappé était tout proche de rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, alors qu'il était en fin de contrat à Paris et que se posait déjà la question de son avenir. Mbappé a pesé les arguments des uns et des autres, avant d'opter pour Paris où il est devenu la tête de gondole d’un tout nouveau projet qui a pris forme cet été. Annoncée jusqu’en 2025, la prolongation de Mbappé porte en réalité sur deux années plus en option. La question de son avenir va donc rapidement se (re)poser, et le Real Madrid peut-être revenir à la table des négociations.

Tout cela est encore très lointain. En attendant, les deux clubs sont engagés en Ligue des champions et joueront mercredi leur deuxième match de la saison dans la compétition. Tenant du titre, le Real Madrid reçoit Leipzig. Dans le même temps, le PSG défiera le Maccabi Haïfa (21h, sur RMC Sport 1) en déplacement pour confirmer un premier succès face à la Juventus Turin.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct Maccabi Haïfa-PSG