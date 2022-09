Mercato: après de multiples péripéties, Raul De Tomas s'engage au Rayo Vallecano

Après de multiples péripéties et une bagarre entre l'agent de Raul De Tomas et le président du Rayo Vallecano, un accord a fini par être trouvé entre les différentes parties. L'attaquant espagnol de 27 ans s'est engagé au Rayo Vallecano jusqu'en 2027.

Ce n'était peut-être pas le feuilleton le plus important de l'été, mais c'était l'un des plus animés. Après plusieurs rebondissements et des négociations rendues compliquées, Raul De Tomas a quitté l'Espanyol Barcelone pour rejoindre le Rayo Vallecano, où il a déjà évolué. Il a signé un contrat de cinq ans jusqu'en 2027. Il ne pourra cependant jouer qu'à partir du 1er janvier 2023. Le transfert s'élève à 8 millions d'euros, plus 3 de bonus si le Rayo Vallecano obtient son maintien en Liga.

Un transfert qui laisse des traces

Avec 45 buts marqués en 89 matchs avec le club barcelonais, Raul De Tomas a un ratio très intéressant, et son départ risque de se faire sentir, malgré l'arrivée au club de Martin Braithwaite. Le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'a été facile dans ces négociations.

Le transfert avait failli se conclure dans les dernières heures du mercato, avant finalement de capoter.

Jeudi dernier, la Cadena Ser rapportait qu'une attaque avait été perpétrée contre l'agent de Raul De Tomas, et que l'auteur n'était autre que Martin Presa, le président du Rayo Vallecano.

Les faits se sont déroulés jeudi dernier lors d'une rencontre entre le représentant du footballeur, son avocat et le président du Rayo Vallecano, actuel 14e de Liga. Selon la radio espagnole, le ton de la réunion est monté jusqu'à dégénérer en bagarre. Alertés, plusieurs membres de l'agence ont appelé la police. Deux patrouilles sont intervenues. Dans l'émission, El Chiringuito, l'agent du joueur est apparu touché au nez.

Malgré de grosses tensions, le transfert a fini par se concrétiser, et Raul De Tomas jouera pour le Rayo Vallecano après la Coupe du monde.