Mercato: Anelka quitte déjà le Hyères FC, en National 2

Nicolas Anelka a annoncé ce mardi la fin de sa collaboration avec le club du Hyères FC. Nommé directeur sportif du club de National 2 en février dernier, l’ancien attaquant a notamment justifié son choix par l’arrêt des championnats amateurs à cause du coronavirus.

Nicolas Anelka à Hyères, c’est déjà hier. Le présent de l’ancien attaquant du PSG et de l’équipe de France s’écrira loin du club varois. Le principal intéressé a lui-même confirmé son départ et la fin de son travail de directeur sportif auprès du site Foot Mercato ce mardi. Une décision justifiée par l’arrêt des championnats amateurs et notamment du National 2 où évolue actuellement le club présidé par Mourad Boudjellal.

"Je suis venu sur ce projet en pensant que le virus était vaincu et que le foot amateur allait reprendre, a indiqué le double vainqueur de la Ligue des champions. Après trois mois au club le constat est évident! Le projet sportif n'est plus le même! Le foot amateur est à l'arrêt et les restrictions encore plus fortes."

Anelka: "Je ne vois pas de projection à court et moyen terme"

Nommé au début du mois de février en tant que directeur sportif, Nicolas Anelka devait apporter son expérience et son réseau pour aider Hyères à monter en National 1 et se mettre à rêver de la Ligue 2. Mais la crise sanitaire liée au coronavirus et l’arrêt des championnats amateurs par la FFF ont convaincu l’attaquant passé notamment par Chelsea, Arsenal et le Real Madrid de dire stop.

"Conscient des difficultés financières survenues au club, qui pèsent pour mettre en place le projet et des décisions prises à l’encontre du football amateur, je ne vois pas de projection à court et moyen terme sur le foot amateur, a encore estimé l’ex-jouer désormais âgé de 42 ans. Mon expérience et expertise ne sont pour le moment d'aucune utilité! Je préfère donc consacrer mon temps à mes autres activités."

Un départ sans heurts ni fracas

Habitué à faire les choux gras de la presse depuis la Coupe du monde 2010 avec l’équipe de France ou l’affaire de la quenelle à West Brom, Nicolas Anelka quitte Hyères en bons termes avec la direction. L’ancien buteur formé à Paris a même partagé sa gratitude envers Mourad Boudjellal.

"Je remercie le président de m’avoir donné cette opportunité! J'ai découvert un club, cette magnifique région et ses habitants chaleureux, a conclu l’homme réputé pour son fort caractère. Je souhaite bonne chance à ce projet et à toute l'équipe qui encadre le club." Reste désormais à savoir de quoi sera fait demain pour Nicolas Anelka.