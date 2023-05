Mercato: annoncé sur le départ, Koundé assure qu'il veut rester au Barça

Annoncé sur le départ par certains médias espagnols, Jules Koundé a clarifié les choses ce jeudi sur Twitter en indiquant qu'"à aucun moment" il n'a demandé à quitter le Barça. Selon la presse catalane, le défenseur français ne voudrait plus jouer au poste de latéral droit et l'aurait indiqué à Xavi et son staff. Sans qu'il n'ait été question d'un transfert.

Alors que des rumeurs annonçaient que Jules Koundé avait annoncé son intention de partir cet été s'il continuait à jouer au poste de latéral droit la saison prochaine, le défenseur français a rompu le silence sur Twitter pour démentir qu'il quitterait le FC Barcelone cet été.

"A aucun moment je n'ai demandé à partir"

"Pour être clair : à aucun moment je n'ai demandé à partir, donc je ne vais nulle part", a écrit Jules Koundé sur son compte en espagnol, réfutant les rumeurs d'un éventuel départ. L'international tricolore confirme ainsi les dires de Xavi, qui avait voulu calmer les rumeurs de départ en conférence de presse d'après-match face à Valladolid (défaite 3-1): "Nous avons eu une conversation avec Jules, nous sommes tous les deux sortis heureux de cette conversation. J'ai été très clair avec lui, je sais qu'il y a beaucoup de bruit avec ça mais il n’y a aucun problème."

Selon les informations de plusieurs médias catalans, Jules Koundé aurait communiqué en interne ce mardi qu'il ne voulait plus jouer comme latéral droit et voulait retrouver son poste de défenseur central. Ce qu'il aurait annoncé clairement au staff, y compris à Xavi. Pour autant, tous assurent ce jeudi que le Français n'a pas demandé au club d'écouter les offres ni voulu quitter le club l'été prochain.

Des recrues au poste d'arrière droit

Le Barça envisagerait toujours de recruter un latéral droit à l'inter-saison, avec comme principales pistes Joao Cancelo ou Juan Foyth, ce qui permettrait à Jules Koundé de retrouver son poste naturel de défenseur central, même s'il sera fortement concurrencé par la charnière bien installée cette saison: Araujo-Christensen.