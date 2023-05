Mercato: Koundé serait prêt à quitter le Barça cet été selon la presse espagnole

Selon de nombreux médias espagnols, Jules Koundé serait prêt à quitter le FC Barcelone dès cet été. Il aurait donné le feu vert au club ce mardi pour écouter les offres qui pourraient arriver. Le Français ne se sentirait pas à l'aise comme latéral droit et voit qu'en l'absence d'un renfort à ce poste, il devrait continuer à évoluer à ce poste-là.

Jules Koundé pourrait quitter le Barça lors du mercato estival. C'est en tout cas ce qu'avance de façon unanime toutes les sources proches du Barça, à savoir Sport, Mundo Deportivo, Relevo et le journaliste Gerard Romero. Le défenseur français aurait communiqué en interne qu'il n'est pas à l'aise avec son poste de latéral droit et qu'il serait prêt à écouter les offres de départ à condition qu'il y ait un bon accord pour toutes les parties.

Une offre de plus de 90 millions pour le laisser partir?

Une décision dont Jules Koundé aurait déjà informé Xavi et qui aurait surpris le staff, puisque l'international tricolore a disputé la quasi-totalité des rencontres pour lesquelles il était disponible. Au FC Barcelone, il serait entendu qu'en cas d'offre conséquente, soit plus de 90 millions d'euros selon AS, le défenseur pourrait quitter le club dès cet été.

Jules Koundé, qui préfère jouer en tant que défenseur central, ne se sentirait pas à l'aise en tant que latéral et craignerait de devoir poursuivre au même poste la saison prochaine. En effet, la charnière actuelle est composée d'Araújo, absolument indiscutable, et de Christensen. Le Français sait également qu'avec l'arrivée d'Íñigo Martínez, il sera compliqué de se faire une place en défense centrale, alors qu'il voudrait absolument jouer à ce poste là.

Un autre latéral droit pisté

Interrogé par Mundo Deportivo à ce sujet, l'agent du défenseur central français se serait pour l'instant abstenu de tout commentaire. Malgré la colère de Koundé, le Barça envisagerait de recruter un latéral droit, même la priorité du moment reste de remplacer Sergio Busquets. Le principal candidat au poste de latéral droit est le Portugais Joao Cancelo, actuellement prêté par Manchester City au Bayern Munich.

Le Barça a déboursé 55 millions d'euros pour s'attacher les services du Français l'été dernier après d'âpres négociations avec le Séville FC. Jules Koundé avait alors rejeté d'autres propositions comme celle de Chelsea, voulant évoluer sous la tunique blaugrana. Xavi l'avait alors convaincu qu'il serait le défenseur central titulaire au cours de la saison, ce qui n'a pas été le cas.

Absent face à Valladolid ce mardi

Dans le cas où il voudrait partir, le club blaugrana sait déjà que Chelsea est prêt à payer un prix supérieur à celui que le Barça a payé à Séville l'été dernier. Et ce pourrait être une opération rentable en termes de revenus pour le club blaugrana. Le départ de Koundé entraînerait l'arrivée d'un latéral droit de premier plan assure Sport et Juan Foyth serait le mieux placé dans ce cas.

Koundé est l'un des trois absents du groupe de Xavi pour le match de ce soir à Valladolid. L'entraîneur blaugrana a justifié son absence à Pucela par le fait qu'"il a tout joué". "Il y a un moment où le corps dit que ça suffit. C'est de la fatigue musculaire, ce n'est rien de plus." Le club a effectué des examens et n'a détecté aucune blessure.