Mercato: Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, retrouve un poste au Qatar

Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, a été nommé directeur sportif de la Qatar Sports League (QSL), le championnat de football du Qatar. Il sera notamment en charge de la cellule de recrutement.

Antero Henrique retrouve un poste. Le Portugais, ancien directeur sportif du PSG (2017-2019), vient d’être nommé aux même fonctions dans le championnat qatari de football, la Qatar Sports League (QSL). Il sera chargé de participer au développement de la compétition en prenant notamment les rênes de la cellule de recrutement. Sa mission consistera à fournir un soutien aux clubs pour trouver des entraîneurs et des joueurs étrangers, et négocier le meilleur prix.

Dans son communiqué, la QSL se félicite de pouvoir compter sur l’expertise de Henrique pour le développement de son championnat. Elle cite notamment son implication dans la conclusion des transferts de Neymar, Kylian Mbappé et Dani Alves au PSG, mais aussi de James Rodriguez, Radamel Falcao et Hulk au FC Porto, où il a occupé le poste de directeur sportif pendant 15 ans.

"Le football au Qatar sera pris en exemple", promet Henrique

"Nous avons développé la nouvelle stratégie dans le but de fournir un football compétitif et de haute qualité et, sur cette base, nous sommes heureux de recruter l'un des directeurs sportifs les plus en vue au monde, Antero Henrique, qui a été choisi avec beaucoup de soin car il faisait partie d'un certain nombre de candidats pour assumer cette responsabilité, d’est réjoui M.Ahmed Khellil Abbassi, directeur exécutif des compétitions et du développement du football à la QSL. Nous sommes optimistes quant à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie visant à transformer la QNB Stars League dans les rangs des championnats mondiaux et à en faire une plate-forme pour les joueurs, entraîneurs et administrateurs talentueux."

"C'est avec beaucoup d'honneur et d'ambition que je rejoins la QSL, a confié Henrique, dont le nom a été murmuré du côté de Manchester United, l'OM et Newcastle. Cette organisation est basée sur une vision claire et remarquable, et c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé depuis la première conversation. Nous croyons que nous pouvons maximiser les atouts déjà en place et travailler avec toutes les parties prenantes, en particulier les clubs de QSL, pour élever le niveau du football et renforcer la marque de chaque compétition. L'opportunité que nous avons entre nos mains est quelque chose d'unique. Avec une politique commune, basée sur les synergies et une vision globale, le football au Qatar fera un pas en avant et sera pris comme exemple en matière de qualité, d'organisation et de modèle économique durable."