Mercato: le coach de l’Ajax tacle Manchester United et ferme la porte à un départ d'Antony

Alfred Schreuder, entraîneur de l’Ajax, évoque la situation d’Antony, annoncé vers Manchester United. S’il ferme la porte à un départ, il en profite pour tacler les Red Devils, qui ne disputeront pas la Ligue des champions.

Absent de la feuille de match lors du déplacement de l’Ajax sur le terrain du Sparta Rotterdam (1-0), Antony va-t-il rejouer pour les Ajacides? Selon son entraîneur Alfred Schreuder, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. L’ailier brésilien est pour rappel courtisé par Manchester United, dont l’offre de 80 millions d’euros n’a pas convaincu le club néerlandais.

"Je ne pense pas que Manchester United joue la Ligue des champions"

"Je veux qu’Antony reste à l’Ajax et je pense qu’il doit rester, déclare Schreuder avant le match du jour au micro d’ESPN. Nous avons déjà perdu 5 ou 6 grands joueurs et ce ne serait pas acceptable d’en vendre un autre. Je ne décide pas qui est vendu ou non, mais j’ai une opinion". Avant d’insister sur la "bonne situation financière" de son club pour supposer d’une non-vente de son joueur.

Le coach de l’Ajax profite aussi de l’occasion pour glisser un petit tacle au club mancunien: "Nous jouons la Ligue des champions. Je ne pense pas que Manchester United joue la Ligue des champions". Sixième de Premier League la saison passée, le club disputera effectivement seulement la Ligue Europa dans les prochaines semaines, dont le tirage au sort de la phase de groupe se tiendra également jeudi prochain.

Coéquipier d’Antony à l'Ajax, Steven Bergwijn se montre plus évasif quant à son avenir: "Tout le monde a des rêves. Si cela arrive, je lui souhaite tout le meilleur. Je trouverais triste qu’il parte".

L'Ajax veut 100 millions pour Antony

Ce dimanche, The Athletic rappelle que l’Ajax réclame 100 millions d’euros pour son international brésilien. Dans le cas où Manchester United ne serait pas prêt à investir une telle somme, les Red Devils pourraient se rabattre sur Cody Gakpo, qui évolue au PSV, malgré une récente prolongation de contrat.