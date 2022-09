Mercato: Ronaldo refuse une offre folle, l'Arabie Saoudite espère toujours à sa venue

Toujours désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a reçu deux offres concrètes venues d'Arabie Saoudite. Offres qu'il a pour le moment refusées.

L'Arabie Saoudite ne lâche pas Cristiano Ronaldo. Le Portugais n'a toujours pas trouvé de porte de sortie cet été, malgré des envies d'ailleurs clairement prononcées dès le mois de juillet. Mais le quintuple Ballon d'or ne veut pas aller n'importe où. Selon The Athletic, ce dernier a refusé une offre d'Al-Hilal, qui lui proposait un salaire de 2,3 millions d'euros par semaine sur deux ans, ainsi qu'une autre offre d'Al-Nassr. Malgré les refus, le président de la Fédération saoudienne de football ne baisse pas les bras et croit fortement que CR7 jouera prochainement dans son pays, sachant que le mercato est encore ouvert jusqu'au 17 septembre.

"Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela aurait un retour très positif et serait une excellente nouvelle. Nous connaissons tous les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui en plus d'être un grand joueur est un excellent exemple", a déclaré Yasser Al-Misehal à The Athletic.

Une cour assidue

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester United, le Portugais de 37 ans n'a pas caché son envie de quitter les Red Devils, non qualifiés pour la Ligue des champions. "Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous pouvons voir nos clubs obtenir des revenus plus élevés dans les années à venir. Nous avons déjà vu de grands joueurs ayant joué en Premier League qui ont rejoint l'Arabie Saoudite", poursuit Yasser Al-Misehal.

Depuis le début de la saison, l'attaquant portugais n'est que l'ombre de lui-même. Après six journées de Premier League, Cristiano Ronaldo ne comptabilise pour l’instant qu’une seule titularisation (lors du cinglant 4-0 encaissé à Brentford) et n’a toujours pas inscrit le moindre but. Lors des quatre victoires consécutives des Red Devils en championnat (série en cours), le Portugais a, à chaque fois, débuté la rencontre sur le banc. Ce qui donne des arguments à ceux qui estiment que son profil n’est pas adapté au style de jeu d’Erik ten Hag.