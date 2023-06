PSG: Herrera raconte les coulisses croustillantes des fêtes de Neymar

Dans un entretien accordé vendredi au média argentin TyC Sports, le milieu de terrain espagnol Ander Herrera est revenu sur les soirées d’anniversaire XXL de Neymar. Des fêtes mémorables que le joueur de l'Athletic Bilbao n’est pas prêt d’oublier.

"J'ai mes défauts, je ne suis pas parfait, j'aime sortir, m'amuser avec mes amis." Neymar ne s’en est jamais caché. Il a toujours assumé son goût prononcé pour la fête. Depuis son arrivée à Paris en 2017, "Ney" profite des plaisirs qu’offre la capitale et se fait même taper sur les doigts par le maire de Bougival, pour cause de tapage nocturne dans sa villa. S'il s'est un peu calmé, dans les rangs du PSG, peu de joueurs ont oublié ses premières soirées d’anniversaires, au début du mois de février quand il brillait souvent par son absence en Ligue des champions.

Ander Herrera n’hésite pas à affirmer que la fête d’anniversaire du Brésilien est la soirée la plus folle qu’il ait jamais vécu. "Des amis étaient venus du Brésil", rembobine celui qui défend les couleurs de l’Athletic Bilbao, interrogé par TyC Sports. C’était le bordel, la confusion…" L’Espagnol et d’autres joueurs parisiens étaient venus accompagnés de leurs épouses. "J’ai dit à Neymar : "Mais on est avec nos femmes, où vas-tu nous installer ?" Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’il y a un coin VIP à l'étage pour nous. Nous étions bien avec nos épouses qui s’amusaient mais en bas c’était…"

Quand Herrera et Messi veulent aller aux toilettes...

Si le premier étage était réservé aux couples, les célibataires, eux, étaient réunis au rez-de-chaussée où se situait le dancefloor. Comme il l’avait déjà raconté en 2020, Ander Herrera se souvient que "trois ou quatre" joueurs du PSG célibataires étaient également venus à l’anniversaire de Neymar. "On les voyaient descendre, puis remonter, ils gesticulaient, ils disaient "incroyable ! Incroyable !" Dans leurs regards, c’était comme s’ils venaient de voir Jésus Christ", rigole Herrera.

L’ancien joueur de Manchester United n’a pas oublié non plus ce moment où, avec Lionel Messi, il a voulu aller aux toilettes. "A notre étage, il y avait trop de monde. Avec Léo, on allait descendre pour aller dans les toilettes d’en bas." Et l’Espagnol de conclure en rigolant : "Mais nos femmes nous ont dit non."