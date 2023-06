Mercato: après le refus de Kane, le Bayern pousse pour Vlahovic

En quête d'un nouvel avant-centre, le Bayern Munich songe à Dusan Vlahovic et préparerait même une offre à hauteur de 60 millions d'euros, selon la presse italienne.

C’est la priorité du Bayern Munich cet été : recruter un numéro neuf. Bien décidé à retrouver les sommets sur la scène européenne, le géant bavarois a d’abord pensé à Harry Kane. Mais le capitaine des Three Lions préférerait rester en Angleterre en cas de départ de Tottenham. Manchester United semble aujourd’hui le mieux placé dans ce dossier. Comme expliqué récemment par RMC Sport, les dirigeants munichois rêvent aussi de Randal Kolo Muani.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Problème, l’Eintracht Francfort risque d’être très gourmand et de ne pas laisser partir si facilement son vice-champion du monde, auteur de 23 buts et 17 passes décisives pour sa première saison à l’étranger. Selon certains médias, son club aurait fixé son prix à plus de 100 millions d’euros. Trop cher pour le Bayern ? A en croire le Corriere della Sera, le champion d’Allemagne pourrait se rabattre sur Dusan Vlahovic. Une offre de 60 millions d’euros serait même en préparation pour l’international serbe de 23 ans.

Hojlund pour remplacer Vlahovic ?

La Juventus attendrait plutôt 80 millions d’euros pour se séparer d’un joueur sous contrat jusqu’en 2026, mais le Bayern serait plutôt optimiste. L’an dernier, les bonnes relations entre les deux clubs avaient facilité le transfert de Matthijs de Ligt, passé de Turin à Munich pour près de 70 millions d’euros. Toujours d’après le Corriere della Sera, la Juve pourrait remplacer Vlahovic par Rasmus Hojlund, le grand espoir danois de l’Atalanta qui totalise huit buts cette saison en Serie A.

Seulement septième de Serie A après sa pénalité de dix points, la Vieille Dame peut s'attendre à vivre un été pour le moins agité. Massimiliano Allegri doit notamment être bientôt fixé sur son avenir.