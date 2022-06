Mercato: après Mané, Liverpool prêt à laisser filer Salah ?

Ce samedi, plusieurs médias britanniques rapportent que Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool cet été. En l'absence d'un accord satisfaisant pour toutes les parties concernant une prolongation de l'Egyptien, celui-ci pourrait, comme Sadio Mané, trouver un point de chute ailleurs.

Vent de tempête sur Liverpool. Moins d'un mois après la défaite des Reds en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (0-1), le club de la Mersey pourrait perdre ses deux joyaux offensifs cet été. C'est en tout cas la crainte partagée, samedi, par plusieurs médias britanniques.

En l'absence d'accord pour une prolongation, direction le Real pour Salah ?

Sadio Mané ayant pris la direction du Bayern Munich, Jurgen Klopp a tenté de compenser le départ du Sénégalais en recrutant Darwin Nunez, l'avant-centre de 23 ans en provenance de Benfica, contre 75 millions d'euros. Mais le technicien allemand aurait sans doute plus de mal à trouver un remplaçant au meilleur buteur de Premier League la saison dernière (23 buts), Mohamed Salah.

L'Egyptien ne dispose plus que d'un an de contrat avec les Reds, jusqu'en juin 2023, et les négociations sur une éventuelle prolongation patinent depuis plusieurs semaines. Le point d'achoppement concerne les émoluments souhaités par le joueur, estimés à 400.000 livres par semaine. Néanmoins, Salah serait disposé à revoir ses exigences à la baisse, sans que, pour l'instant, cela n'ait abouti à un accord.

En conséquence, il se murmure, pour ne pas voir Salah partir libre dans un an et mettre en péril sa masse salariale, que la direction de Liverpool pourrait accepter une belle offre pour son joueur de 30 ans. The Sun rapporte que les propriétaires du club de la Mersey, FSG, seraient disposés à étudier les offres autour de 70 millions d'euros. Et le Real Madrid serait sur le coup pour tenter d'arracher l'ancien joueur de Chelsea et de la Roma.

Après avoir poursuivi - en vain - la piste menant à Kylian Mbappé, la direction madrilène pourrait mettre le paquet pour faire venir celui qui, au stade de France il y a quelques semaines, ne pouvait laisser échapper sa déception après sa deuxième défaite en finale de C1 contre le Real, après celle de 2018 (1-3).