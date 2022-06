Mercato: après Sterling et Aké, un Cityzen de plus ciblé par Chelsea

La presse anglaise annonçait mardi matin que Chelsea souhaiterait se renforcer avec les Cityzens, Raheem Sterling et Nathan Aké. Le Daily Mail ajoute Oleksandr Zinchenko à cette liste d’éléments de Manchester City pistés par les Blues.

Décidément, Thomas Tuchel a fait de Manchester City son marché d’emplettes favori. Déjà très intéressé par les venues de l’ailier anglais Raheem Sterling (27 ans) et du défenseur central néerlandais Nathan Aké (27 ans), selon le Telegraph, Chelsea lorgnerait également sur le latéral gauche ukrainien Oleksandr Zinchenko (25 ans), pisté aussi par Everton et West Ham.

Le Daily Mail assure mardi que le nouveau propriétaire américain du club Todd Boehly discute de ces trois pistes chaudes avec son entraîneur, bien qu’il semble peu probable que les Blues parviennent à attirer les trois joueurs lors de ce mercato estival.

Un package à 120 millions d’euros

D’une part, de par l’important coût que représenterait pour les finances londoniennes la signature de ce trio. Trois éléments cotés ensemble à 120 millions d'euros (70 pour Sterling, 25 pour Aké et Zinchenko, d’après Transfermarkt). D’autre part, de par la perspective de largement enrichir sportivement un rival pour le titre en Premier League, une possibilité qui n‘enchanterait pas le club de Pep Guardiola.

Chelsea aurait déjà approché officiellement City au sujet de Raheem Sterling, en vue d’une signature d’ici à la fin de la semaine. Concernant Nathan Aké et Oleksandr Zinchenko, Todd Boehly aurait demandé des évaluations tandis que les Londoniens se doivent de renforcer cet été un secteur défensif déplumé (départs actés d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, dans les tuyaux pour César Azpilicueta et Marcos Alonso).