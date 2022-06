Mercato: le directeur sportif du Sporting n'écarte pas un retour de Ronaldo

Parfois annoncé sur le départ de United cet été, Cristiano Ronaldo fait la part belle aux rumeurs de transferts un peu partout en Europe. Après Chelsea ou le Bayern, c'est le Sporting, son club formateur, qui semble se positionner pour s'attacher ses services.

Restera ? Ne restera pas ? Ces derniers jours, l'avenir de Cristiano Ronaldo met en émoi la planète football. Le quintuple Ballon d'or serait en train de reconsidérer ses options avec United, alors que les Red Devils ont terminé la saison dernière à une lointaine sixième position et qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le club mancunien.

"Cristiano est libre de décider où il veut jouer et à l'avenir tout est possible"

Ce lundi, c'est son club formateur, le Sporting, qui est venu s'ajouter à la liste des prétendants désireux de s'attacher les services de CR7. Dans un entretien avec Sky Sports, le directeur sportif du club portugais, Hugo Viana, n'a pas écarté la possibilité d'un retour de son prodige au bercail, même s'il le juge - pour le moment - peu probable.

"C'est le moment pour United de se stabiliser, de rétablir un état d'esprit serein au sein du club. Pour le moment, de ce que je peux voir de l'extérieur, ce n'est pas le cas mais il y a toujours le temps pour rebâtir des choses, avec des joueurs comme Cristiano, qui marque 20-25 buts par saison, c'est très important. Est-ce qu'un retour est possible ? Je pense qu'en ce moment, ça ne l'est pas mais on ne sait jamais. Cristiano est libre de décider où il veut jouer et à l'avenir tout est possible. Il a encore un an sur son contrat et on verra ce qu'il décidera."

Chelsea, Bayern... ou United, CR7 a l'embarras du choix

Jusque-là, Chelsea, l'AS Rome et le Bayern s'étaient montrés les plus intéressés à l'idée de faire venir celui qui a inscrit 24 buts la saison dernière, toutes compétitions confondues.

La semaine dernière, la presse anglaise a spéculé sur un contact qui aurait eu lieu entre Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, et Jorge Mendes, l'agent de CR7. Du côté du Bayern, une rumeur faisait entendre que l'international portugais pourrait être amené à prendre la direction de l'attaque munichoise en cas de départ de Robert Lewandowski. Une rumeur tuée dans l'oeuf par le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidžić.

À United, l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc pourrait rebattre les cartes et amener le joueur de 37 ans a honoré sa deuxième et dernière année de contrat dans le nord de l'Angleterre. Avant, de nouveau, de voguer vers de nouveaux horizons ?