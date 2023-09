Mercato: Arabie saoudite ou FC Séville ? La prochaine destination de Sergio Ramos se précise

Alors que l'Arabie saoudite semblait tenir la corde pour accueillir Sergio Ramos, le FC Séville a peut-être réussi à inverser la tendance ce dimanche.

Entre l'Arabie Saoudite et le FC Séville, Sergio Ramos (37 ans) est invité à se prononcer sur la suite qu’il souhaite donner à sa carrière. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, l’ancien défenseur central du Real Madrid a désormais plusieurs propositions sur la table, et la responsabilité de devoir trancher, mais cela ne saurait tarder.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Sergio Ramos s’est entendu avec le club saoudien d'Al Ittihad sur les contours d’un contrat de deux ans, contenant une clause de résiliation. Il pourrait y retrouver Karim Benzema, qui fut son coéquipier à Madrid.

L'Arabie Saoudite espère, Séville veut concrétiser

En attendant le feu vert du joueur, le club de Saudi Pro League - champion en titre - a anticipé sa venue et programmé la visite médicale, prévue la semaine prochaine, rapporte Fabrizio Romano, si toutefois le joueur accepte la proposition, car l’Arabie Saoudite est encore loin d’avoir gagné la partie.

Approché par des clubs turcs ces dernières semaines, dont Besiktas et Galatasaray, Sergio Ramos aurait surtout un pied et demi en Andalousie, selon une partie de la presse espagnole. La Cadena Ser évoque même "des négociations très avancées" entre Sergio Ramos et son club formateur, qu’il avait quitté à l’été 2005 pour rejoindre le Real Madrid dont il allait devenir une légende.

Ce dimanche matin, il n’y avait pas encore eu d’échanges concrets entre les différentes parties. Les premiers contacts ont eu lieu ces dernières heures, croit savoir la Cadena Ser, pas avant. Mais le retard pris par rapport à la concurrence ne semble pas handicaper le FC Séville puisque, toujours selon la Cadena Ser, le club espagnol apparaîtrait désormais comme le grand favori pour s’attacher les services de Sergio Ramos, au point qu'une officialisation est même espérée dans la soirée.

"Sergio Ramos n'est pas une option pour Séville en ce moment. C'est un joueur magnifique, issu de notre système de formation, mais il n'y a rien entre lui et Séville", déclarait le vice-président du club andalou Maria del Nido Carrasco début juillet. Tout était dans le "en ce moment", car la donne a visiblement changé depuis.

En rejoignant Séville, l’international espagnol ferait une croix sur les émoluments conséquents que lui promettait la très lucrative Saudi Pro League, mais le coeur a finalement emporté sa décision, d’après AS, pour qui il n’y a plus aucun doute désormais, ce sera Séville, sauf si un nouveau rebondissement rebat les cartes. Quoiqu'il en soit, l'épilogue de ce feuilleton est proche.