Rennes: Genesio veut la Conference League pour faciliter le mercato

L’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, aimerait se qualifier pour la Conference League à l’issue de la 38e journée de Ligue 1. Pour récompenser la saison des Bretons mais aussi pour attirer des joueurs au cours du prochain marché des transferts.

"Un attrait supplémentaire pour attirer des joueurs d’un standing supérieur". Voilà comment Bruno Genesio qualifie une éventuelle participation à la première édition de la Conference League. En conférence de presse, l’entraîneur rennais s’est exprimé au sujet de la troisième Coupe d’Europe, à laquelle Rennes peut encore rêver via la 6e place de Ligue 1.

"On peut retrouver des ambiances de Ligue des champions"

"Lorsqu’on est joueur ou entraîneur, on aime jouer des grands matchs, poursuit Genesio. C’est une compétition dans laquelle on peut retrouver des ambiances de Coupe d’Europe voire de Ligue des champions. C’est très motivant. On a envie de vivre ça, d’avoir un rythme où on joue tous les trois jours".

Si "l’avenir du Stade Rennais ne dépend pas de cette qualification parce qu’il y a un projet en place sur le plus long terme", elle serait un vrai plus dans la saison rennaise, notamment au moment d’aborder le mercato: "Pour un joueur, le projet sportif est très important. Participer à une Coupe d’Europe en fait partie".

Everton, Tottenham, "des équipes de haut calibre"

Hamari Traoré s’est également exprimé au sujet de la Conference League, qu’il compare à l'ancienne Coupe Intertoto, même si de très grandes équipes pourraient y participer: "Si cela reste comme ça, il y aura des clubs comme Everton, Tottenham. Ce sont des équipes de haut calibre. À nous de faire les choses bien pour participer à cette compétition et la prendre au sérieux".

Faire les choses bien, ce serait s’imposer à domicile contre Nîmes en espérant que Lens n’en fasse pas de même face à Monaco, pour chiper la sixième place de Ligue 1 aux Sang et Or. Rennes disputerait alors les barrages de la petite sœur de la Ligue Europa la saison prochaine. Une jolie récompense pour les Rouge et Noir, un devoir pour Traoré: "On se doit d’être européen chaque année vu la dimension où on a mis le club".