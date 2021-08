Mercato: Beto attendu à Bordeaux, qui vise trois autres renforts

Bordeaux s’active lors de la dernière journée de mercato et attend quatre joueurs, dont l’attaquant portugais Beto (23 ans). Le club pousse aussi pour Mostafa Mohamed (23 ans) et deux défenseurs.

Les choses vont bouger à Bordeaux ce mardi lors de la dernière de mercato. Dans le sens des départs et des arrivées. Le club attend quatre renforts: deux défenseurs et deux attaquants, dont Beto. Le joueur portugais évolue à Portimonense et sort d’une belle saison en championnat portugais (11 buts en 31 rencontres). Il est attendu dans le journée en Gironde.

Bordeaux pousse également pour Mostafa Mohamed (23 ans). Les Girondins tentent de convaincre l’Egyptien qui était tout proche de rejoindre le PSV Eindhoven. Saint-Etienne avait tenté de le recruter en janvier dernier mais le joueur de Zamalek (Egypte) avait finalement été prêté à Galatasaray où il a marqué neuf buts en 18 matchs.

Il a déjà participé à huit rencontres cette saison avec le club turc, dont six de qualification en Coupe d’Europe (éliminé au 2e tour de qualification de la Ligue des champions, Galatasaray s’est finalement qualifié pour la Ligue Europa et affrontera notamment Marseille).



En parallèle de ces quatre arrivées espérées (qui s’ajouteraient à celles de Fransergio, Elis, Pembélé, Mangas, Mensah et Onana), Bordeaux va réduire son effectif avec le départ de Josh Maja (vers Nottingham Forest) et le transfert de Yacine Adli à l’AC Milan, contre 10 millions d’euros. L’ancien joueur du PSG sera ensuite prêté pour une saison à Bordeaux.