Mercato: accord Rennes-Real confirmé pour Camavinga

Eduardo Camavinga (18 ans) va quitter Rennes et le championnat de France pour rejoindre le Real Madrid. Le club breton a confirmé à RMC Sport avoir trouvé un accord pour le transfert de sa pépite, estimé à 30 millions d’euros plus des bonus.

Eduardo Camavinga (18 ans) va bien quitter son cocon après y avoir passé huit ans. Le Stade Rennais a confirmé à RMC Sport avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de son jeune milieu de terrain.

L’indemnité est estimée à 30 millions d’euros plus des bonus. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin 2022, le joueur - qui a changé d’agent en janvier dernier pour rejoindre le puissant Gallois Jonathan Barnett - avait refusé les propositions de prolongation du club breton.

Il va donc partir en permettant à son club formateur de toucher une jolie indemnité de transfert en faisant l’un des joueurs les mieux vendus de l’histoire du club (avec Ismaïla Sarr, 30 millions en 2019 verx Watford, et Ousmane Dembélé dont le montant du transfert à Dortmund en 2016 avait été estimé à 35 millions d’euros avec les bonus).

Son premier et son dernier match face à Angers

Camavinga a vécu une ascension fulgurante avec le SRFC. Il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à disputer un match en avril 2019 (16 ans, 4 mois et 26 jours, record battu par Mathys Tel cette saison à Brest). C’était le 6 avril 2019 face à… Angers, contre qui il a aussi disputé son dernier match avec le maillot rennais dimanche. Entre temps, Camavinga est devenu un titulaire dans l’entrejeu sous Julien Stéphan, dès la saison 2019-2020, signant quelques prestations éblouissantes, notamment face au PSG en août 2019. Il a notamment contribué à qualifier le club pour la première fois de son histoire en Ligue des champions.

Ses prestations ont aussi tapé dans l’œil de Didier Deschamps qui lui a offert sa première sélection le 8 septembre 2020 avant qu’il ne devienne le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914 un mois plus tard face à l’Ukraine. Il compte trois sélections avec la France mais n’a pas été retenu pour le dernier Euro après une saison 2020-21 un peu moins flamboyante dans un nouveau rôle (celui de 8 ou de 10), différent de celui de ses débuts (6). Depuis longtemps dans le viseur du Real Madrid (le PSG lui faisait aussi les yeux doux), Camavinga va entrer une nouvelle dimension. Et donner un nouveau coup d’accélérateur à sa trajectoire déjà extraordinaire.