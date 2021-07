Mercato: Boadu serait dans le viseur de l'AS Monaco

Selon Nice Matin, l'attaquant néerlandais Myron Boadu (20 ans, AZ Alkmaar) figurerait sur une liste de recrues potentielles, susceptibles de remplacer numériquement le Monténégrin Stevan Jovetic, dont le contrat n'a pas été renouvelé en juillet, à Monaco.

La rumeur qui circulait depuis plusieurs jours n’en était pas une, l’AS Monaco a bien coché le nom de Myron Boadu (20 ans) sur ses tablettes pour le mercato estival. C’est une information de nos confrères de Nice Matin. Pour remplacer Stevan Jovetic, dont le contrat n’a pas été reconduit cet été, l’AS Monaco aurait dans le viseur cet international espoir néerlandais qui avait précipité, avec un doublé, l’élimination des Bleuets lors du dernier Euro Espoirs.

>> Les infos mercato en direct

Une valeur marchande estimée à 14 millions d’euros

Dans le radar de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais en France, mais également de clubs étrangers, Boadu se dirigerait finalement vers la Côte d’Azur et la Principauté. Myron Boadu sort d’une saison convaincante 2020-2021 très convaincante avec son club de l’AZ Alkmaar. L’attaquant a inscrit 15 buts en 31 matches de championnat la saison dernière, alors qu’il en avait déjà marqué 14 et délivré 8 passes lors de la précédente.

Représenté par Mino Raiola, Myron Boadu est évalué à 14 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. De retour à l’entraînement avec son club actuel, où il est encore sous contrat jusqu’en 2023, Boadu a marqué en match de préparation contre Le NEC Nimègue. Concernant l'intérêt de l'AS Monaco pour son profil, Nice Matin ne fait pas encore état d'une offre quelconque qui aurait été transmise à l'AZ Alkmaar.