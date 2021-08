Mercato: Borja Valero va jouer en D6 italienne… à cause d’une blague

Alors qu’il avait annoncé sa retraite au mois de juin, Borja Valero va s’engager avec un club de Florence qui évolue en sixième division italienne. Une signature qui a débuté par une blague sur les réseaux sociaux.

On dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures, mais Borja Valero aime vraisemblablement faire durer le plaisir. Après six saisons passées à la Fiorentina, le joueur espagnol de 36 ans s’apprête à connaître un autre club de la ville de Florence : le Centro Storico Lebowski, qui évolue en sixième division italienne. Une signature improbable partie d’une blague postée sur Instagram, fin juillet.

Le journaliste Benedetto Ferrara, suiveur du club florentin, avait publié un montage de Borja Valero sous le maillot du Centro Storico Lebowski. Un moyen de lui signifier que même si son aventure avec la Fiorentina était terminée, il pouvait continuer de jouer à Florence. La blague, arrivée jusqu’aux oreilles de Valero lui-même, a pris ensuite des proportions inattendues.

Une retraite de courte durée

Sur son site internet, le club amateur avait réagi avec humour, écrivant ironiquement il y a quelques semaines ne pas être intéressé par un joueur "sincère, sensible et humble, attaché au maillot qu’il porte, conscient qu'en jouant il représente une communauté, capable de se rendre disponible pour le groupe". En coulisses, Borja Valero a toutefois rencontré les représentants du Centro Storico Lebowski et poussé la plaisanterie jusqu’au bout.

D’après Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain passé par Villarreal et l’Inter Milan va bien s’engager avec le club de sixième division italienne et ainsi sortir de sa retraite, qui n'aura duré que quelques semaines. Sur Instagram, le Centro Storico Lebowski a sorti une vidéo de supporters chantant à la gloire du club. Au milieu d’entre eux s'est glissé Borja Valero lui-même. Un joli teasing avant ce qui devrait être l’annonce officielle.