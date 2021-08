Serie A: Giroud cartonne déjà avec l'AC Milan

Auteur d'un doublé samedi lors du match amical entre l'AC Milan et le Panathinaïkos (2-1), Olivier Giroud semble avoir parfaitement réussi son intégration au sein du collectif rossoneri. Le champion du monde français, qui réalise une excellente pré-saison, attend avec impatience ses débuts en Serie A dans huit jours.

On le savait déjà un peu, mais son intégration express au sein du collectif milanais l'a confirmé: Olivier Giroud est insubmersible. Samedi au stade Nereo-Rocco de Trieste (dans le sud de l'Italie), lors du dernier match de préparation du Milan AC face au Panathinaïkos, c'est lui qui a mis ses partenaires sur la voie en claquant un doublé en première période. Une volée en première intention puis une réalisation de la tête lui ont permis d'offrir la victoire aux Rossoneri (2-1). Ce dimanche, c'est toute la presse transalpine qui saluait sa performance.

Titulaire face à la Sampdoria pour ses débuts en Serie A?

Après la rencontre, le champion du monde 2018, détendu, a expliqué être en train d'apprendre l'italien, avant de revenir en détails sur sa performance au micro de Sky Italia: "Je suis très content, ce soir je me sentais bien, j'ai marqué deux buts mais la performance de toute l'équipe a été excellente (...) Nous nous améliorons match après match, en jouant avec le bon état d'esprit dès le début".

"Avec Ibra, nous pouvons travailler ensemble"

Aligné à la pointe de l'attaque avec Ante Rebic, Olivier Giroud a été interrogé sur sa future relation avec Zlatan Ibrahimovic, pas encore rétabli de la blessure au genou qui lui a fait manquer l'Euro et qui devrait le priver au moins du premier match en Serie A face à la Sampdoria, lundi 23 août. Car l'impatience est forte de voir aligner le Français de 34 ans et le Suédois de 39 ans alignés ensemble en attaque.

"C'est très positif pour une équipe d'avoir des attaquants avec des caractéristiques différentes, a expliqué l'ancien buteur de Chelse et Arsenal. Tout le monde connaît mes qualités et celles d'Ibra, elles sont différentes et nous pouvons travailler ensemble. Mais c'est le désir de bien jouer qui doit primer, de créer un jeu qui puisse offrir de nombreuses opportunités à tout le monde, pas seulement à nous les attaquants."

Auteur d'un but face à Nice fin juillet et donc d'un doublé face au Pana, Giroud boucle une pré-saison réussie, où l'ex-joeueur de Montpellier a semblé en forme, après un Euro où il a fait seulement deux apparitions avec les Bleus, face à la Hongrie et contre (0-0 la Suisse (3-3 5 tab à 4).