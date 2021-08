Tennis: "content de retrouver son niveau", Paire se paie Shapovalov, numéro 10 mondial, à Cincinnati

Benoît Paire a éliminé le Canadien Denis Shapovalov, 10e joueur mondial et tête de série numéro 6, au 2e tour du tournoi de Cincinnati, sur dur, dans la nuit de mardi à mercredi.

Le grand Benoit Paire est de retour. Comme il l'avait laissé entendre il y a quelques jours dans l'Equipe, l'absence de bulle sanitaire au Masters de Cincinnati et les restrictions qui s'amoindrissent font de nouveau pousser des ailes au Français. La preuve : dans la nuit de mardi à mercredi, il s'est qualifié pour les 8es de finale du tournoi en s'imposant en trois manches face au Canadien Denis Shapovalov, demi-finaliste à Wimbledon et numéro 10 mondial (6-3, 4-6, 7-5).

Cela faisait quatre ans, depuis 2017 à Madrid contre le Suisse Stan Wawrinka - alors 3e mondial - que Benoit Paire ne s'était pas imposé face à un des membres du top 10. Depuis la mi-juillet, le tennisman de 32 ans revit et sa prestation aux Etats-Unis en est le symbole. Au top sur le plan physique et mental, il a tenu le choc au moment de refaire son break de retard dans la dernière manche avant de parvenir à déborder la tête de série numéro 6. "Cette fois, je me suis battu jusqu’au bout, ce que je n’ai pas l’habitude de faire", lâchait-il laconiquement sur le court au micro après son match.

"Je redeviens un joueur de tennis à 100% et prêt à battre les meilleurs"

Plusieurs minutes près la rencontre, l'émotion de la victoire retombée, le Français revenait sur ses sensations, expliquant "être content de retrouver son niveau". "Ici, je joue à un bon niveau. Pour moi, ça redevient un circuit normal et des ambiances comme ça, ça me motive et me pousse à me surpasser. Même quand c'est difficile, j'arrive à m'accrocher, ce que je n'arrive pas à faire quand il n'y a personne dans le stade (...) J'ai fait ce que j'ai pu pendant cette période et là, je redeviens un joueur de tennis à 100% et prêt à battre les meilleurs."

Au prochain tour, pour une place en quarts de finale, Paire sera confronté à un autre sérieux client: l'Italien Jannik Skinner, 20 ans lundi et déjà 15e joueur mondial, ou l'Américain John Isner, 36 ans, redoutable serveur et 26e mondial.