Mercato: Botman va quitter Lille et rejoindre Newcastle contre un gros chèque

Un temps pressenti pour rejoindre l'AC Milan, le défenseur du LOSC Sven Botman est sur le point d'être transféré à Newcastle, annonce Fabrizio Romano et Sky Sports. Le club de Lille devrait récupérer 45 millions d'euros avec bonus dans l'opération.

Une belle surprise pour les finances du LOSC. Le club du Nord serait sur le point de transférer son défenseur central Sven Botman à Newcastle. Les journalistes spécialistes du mercato Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio annoncent qu'un accord a été conclu entre les deux clubs contre un chèque de 45 millions, bonus inclus, tout comme Sky Sports.

Un accord total entre les trois parties

Lille et Newcaste seraient actuellement en train de finaliser les termes du contrat, alors que l'international espoir néerlandais est toujours en vacances. Les dernières rumeurs rapportaient pourtant un accord proche d'être trouvé entre le joueur et l'AC Milan, mais il semblerait que l'enveloppe proposée par Newcastle a joué en leur faveur.

Gianluca Di Marzio avance lui que le joueur a été convaincu par le projet et que le contrat devrait être conclu dès ce vendredi soir. Il faut dire que Newcastle suit depuis des semaines le dossier Sven Botman et était déjà sur le point de recrutere le jeune de 22 ans lors du dernier mercato. Pour le premier mercato estival de l'ère saoudienne, les Magpies n'avaient pas proposé plus que 35 millions d'euros, ce que le LOSC n'avait pas jugé suffisant pour le libérer en cours de saison.

Troisième plus grosse vente de l'histoire du LOSC

Les dirigeants lillois qui vont terminer l’exercice 2021-2022 positif sur le plan économique avec la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions et la vente de Jonathan Ikoné à la Fiorentina estimée à 15 millions d’euros, n'avaient alors aucune obligation de vente. Les Dogues ont depuis flanché, sans doute conscients qu'ils ne pourraient le garder une saison de plus.

Le Néerlandais va devenir la troisième plus grosse vente de l'histoire du LOSC, derrière Pépé et Osimhen, mais devant Hazard, Leao ou encore Gabriel et par la même occasion le défenseur central vendu le plus cher par un club de Ligue 1.