Mercato: "Bravo Cristiano!", Rothen défend le choix de Ronaldo de signer en Arabie saoudite

Lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce mardi, Jérôme Rothen a félicité Cristiano Ronaldo pour son choix de signer avec Al-Nassr en Arabie saoudite. Pour le consultant, ce transfert "dépasse le cadre sportif" et va permettre au football local de se développer.

En rejoignant Al-Nassr et l'Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a surpris beaucoup de monde. A commencer peut-être par lui-même, qui déclarait en 2015 qu'il comptait finir sa carrière "au haut niveau et avec dignité", ne se voyant pas dans un championnat secondaire. Lors de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce mardi, Jérôme Rothen a réclamé de son côté du respect pour le choix de l'attaquant portugais de 37 ans. Ce mardi, l'ancien joueur de Manchester United a été présenté à son nouveau public, très enjoué à l'idée de voir sa nouvelle star.

"Nous ne sommes pas dans la tête de Cristiano Ronaldo, il a encore envie de jouer au football. Il est encore très affûté physiquement. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est pour aussi développer le football en Arabie saoudite, c'est une marque à lui tout seul, a jugé Jérôme Rothen. L'objectif, c'est que tout le monde en parle. Juste avec sa signature, le compte du club est passé à des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est la preuve que cela marche au niveau du marketing."

Rothen: "Cela dépasse le cadre sportif"

Cristiano Ronaldo sera désormais dirigé par Rudi Garcia et partagera le vestiaire avec des joueurs comme David Ospina, Alvaro Gonzalez, Luiz Gustavo ou Vincent Aboubakar.

"Au niveau sportif, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne va pas là-bas pour nous impressionner. Il faudra minimiser ses performances parce que cela ne sera pas la même opposition mais il n'est pas là pour ça. Respectons au moins Cristiano Ronaldo, sa carrière et ses choix, a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport. C'est une légende du football. Cela dépasse le cadre sportif. Je le félicite encore de nous montrer qu'il peut encore jouer deux ans et de nous faire vivre des émotions. Regardez sa présentation, vous ne pensez pas qu'il a eu de l'adrénaline? Je dis: bravo Cristiano!"

Avec le club de Riyad, Cristiano Ronaldo devrait percevoir au total 200 millions d'euros par saison, lui qui a signé un contrat de deux ans et demi. "Jusqu'à ce transfert à Manchester United, où il a voulu mettre de l'affectif, ses choix ont été judicieux", a enchaîné l'ancien milieu de Monaco et du PSG.

Et Jérôme Rothen de conclure sur le choix de carrière de la star portugaise: "Malheureusement quand on met de l'affectif dans le foot, on le reprend dans la tête. Cela pousse à aller dans le financier et là il est tranquille quand on entend les millions autour de son contrat. C'est une autre stratégie."