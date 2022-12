Mercato: Ronaldo aurait signé son contrat mirobolant à Al-Nassr

Sans club depuis son départ avec fracas de Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait signé un contrat de deux ans et demi à Al-Nassr. En Arabie Saoudite, le Portugais de 37 ans devrait toucher un jackpot, pour la conclusion de sa carrière.

Selon les médias Al Arabiya et CBS Sports, Cristiano Ronaldo a signé un contrat jusqu'en 2025 à Al-Nassr, club saoudien dont Rudi Garcia est l'entraîneur. L'attaquant de 37 ans, qui sort d'une Coupe du monde frustrante avec le Portugal (élimination face au Maroc en quart et temps de jeu modeste), est sans club depuis son départ fracassant de Manchester United sur rupture anticipée de contrat.

Les négociations font les choux gras de la presse sportive depuis des semaines. Furieux de son traitement chez les Red Devils, CR7 s'était livré à un entretien vérité fleuve auprès de la télévision britannique, dans lequel il avait tout déballé, fustigeant l direction du club mancunien et son coach Erik ten Hag, juste avant le Mondial. Quelques jours plus tard, Manchester United annonçait son départ.

Des chiffres affolants

Snobé par les clubs européens, notamment en fonction de ses demandes salariales, l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juve devrait donc terminer sa carrière en Arabie Saoudite.

Avant Noël, Marca dévoilait les détails de l'accord entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, évoquant un salaire de 200 millions d'euros par an (selon CBS, CR7 toucherait finalement 75 millions nets par an). Mais l'accord impliquerait aussi que la star devienne ambassadeur de l'Arabie saoudite jusqu'en 2030, pour soutenir la candidature du royaume avec l'Égypte et la Grèce pour l'organisation de la Coupe du monde 2030.