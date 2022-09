Barça: les demandes folles de Messi pour prolonger son contrat en 2020

En 2020, alors qu’il restait à un an de contrat à Lionel Messi, les dirigeants du Barça se sont attelés à prolonger l’attaquant argentin. Sauf que, comme le révèle El Mundo, qui s’est procuré des échanges de mails, les exigences de La Pulga ont été bien trop importantes.

C’est à ce moment-là que le fil de l’histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone s’est décousu. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 frappe la planète et plonge les clubs de football dans l’incertitude économique, le club catalan doit s’atteler à l’un des dossiers les plus complexes de son histoire: la prolongation de l’attaquant argentin. A l’époque, il reste un an de contrat à La Pulga et les dirigeants barcelonais doivent absolument renouveler leur star, sous peine de la voir partir librement à l’été 2021.

Comme le révèle El Mundo, qui s’est procuré des échanges de mails entre l’état-major Blaugrana et le clan Messi, les dirigeants barcelonais sont alors confiants. Josep Bartomeu, le président, propose de "s'accorder sur le renouvellement pour un an de plus, avec une section indiquant que chacune des saisons suivantes sera automatiquement renouvelée si Leo ne dit pas le contraire avant le 30 avril". "Nous pensons que ce serait un accord parfait pour tout le monde", précise Bartomeu, sûr de son coup.

Toutes les exigences répertoriées dans un mail envoyé le 11 juin 2020

Jorge Messi, père et agent du joueur, répond en demandant une loge au Camp Nou pour tous ses proches, ainsi qu’un vol privé vers l'Argentine pour toute la famille. Accepté par le club. Mais, le 11 juin 2020, l’affaire va se gâter. Ce jour-là, Bartomeu, Oscar Grau (PDG du club) et Roman Gomez-Ponti (responsable des services juridiques) reçoivent un mail envoyé par un avocat de Messi. Toutes les conditions nécessaires à la prolongation de Messi y sont scrupuleusement notées:

Signature du contrat jusqu'en 2023 avec possibilité de prolongation unilatéralepour Messi

Suppression de la clause libératoire qui sera fixée à un montant symbolique de 10.000 euros (à l'époque sa clause était de 700 millions d'euros)

Prime à la signature du contrat de 10 millions d'euros (à verser le 30/06/2023)

Renouvellement de Pepe Costa (team manager du Barça et extrêmement proche de l’Argentin) pour que son contrat dure aussi longtemps que celui de Messi

Loges pour les familles de Messi et Luis Suárez au Camp Nou

Vol de Noël privé pour toute la famille vers l'Argentine

Salaire fixe: 20 % du salaire fixe de 2020/21 est réduit, récupérant 10 % du salaire en 21/22 et 10 % supplémentaires en 22/23, avec un intérêt de 3 % par an

Augmentation de la rémunération en cas de hausse d'impôt

Paiement des primes de fidélité toujours en attente d'encaissement avec intérêts

En cas de résiliation du contrat, versement des sommes reportées sur la saison 2020/21 majorées des intérêts

"Comme vous l'avez compris, l'effort de la famille est très important"

Désarçonné par ces demandes, le Barça souligne que la baisse des revenus due à la pandémie serait de 30 % et que la baisse du salaire du footballeur était également fixée à ce pourcentage. "Comme vous l'avez compris, l'effort de la famille est très important car la saison prochaine leur rémunération diminue considérablement, mais Lionel et Jorge acceptent tous les deux pour le bien du club", répond l'avocat de la famille, toujours dans des propos rapportés par El Mundo.

Le 25 juin, soit deux semaines après l’envoi de ce fameux mail, Bartomeu refuse de supprimer la clause libératoire, estimant que cela s’apparenterait à laisser la porte grande ouverte à un départ de l’Argentin. Le président du Barça de l’époque balaye également d’un revers de la main la prime à la signature de 10 millions d’euros. Face à cette position, le clan Messi stoppe les négociations. La suite appartient à l’histoire...