Barça: Dembélé a annoncé qu’il était papa à ses partenaires juste avant le match contre Elche

Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, raconte le côté déroutant d’Ousmane Dembélé, en expliquant que le Français a annoncé à ses coéquipiers qu’il était devenu papa juste avant la victoire face à Elche, samedi en Liga.

Ousmane Dembélé est devenu papa d’une petite fille dans la nuit de vendredi à samedi. Et visiblement, ses partenaires n’étaient pas vraiment au courant de l’heureux évènement. Dans une interview accordée à Sport, Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, explique que l’international français (27 sélections, 4 buts) a annoncé la nouvelle à ses partenaires juste avant le match contre Elche, samedi en Liga (3-0), quelques heures après l’accouchement de sa femme.

"Il nous a appris le jour du match qu’il était père"

"Sur le terrain, comme en dehors, il surprend toujours, s’amuse le milieu espagnol. Il nous a appris le jour du match qu’il était père… Sur le terrain, avec le ballon, il peut vraiment bien faire, c’est fou, très peu de monde peut faire ces choses-là."

Xavi avait confirmé la bonne nouvelle après la victoire de son équipe à laquelle Dembélé a pris part. Malgré le manque de sommeil, le dribbleur de 25 ans était même titulaire, avant d’être remplacé à l’heure de jeu. "Il a montré beaucoup d’engagement aujourd’hui, alors qu’il est devenu papa cette nuit et il a très peu dormi à l’hôpital, avait indiqué l’entraîneur catalan à l’issue de la rencontre. Je lui ai demandé comment il allait et il m’a dit: 'Je veux jouer'."

L’ancien Rennais est très discret sur sa vie privée. En décembre dernier, il s’était marié au Maroc à la grande surprise de ses coéquipiers, qu’il n’avait pas prévenu, selon la presse espagnole. Cela n’entame pas la grande affection que lui vouent ses partenaires, comme le rappelle Pedri.

"Il rigole toujours, il apporte beaucoup de bonheur au groupe, confie le joueur de 19 ans. C’est fou de l’avoir et j’espère qu’il pourra être avec nous pendant de nombreuses années." Dembélé revit en Catalogne où il a prolongé son contrat l’été dernier. Enfin épargné par les blessures depuis un an, l’ailier confirme son retour au plus haut niveau (2 buts, 4 passes décisives cette saison), qui lui a rouvert les portes de l’équipe de France pour la première fois depuis l’Euro 2021.