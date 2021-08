Mercato: ça s’emballe autour de Cristiano et Manchester City

La possibilité de voir Cristiano Ronaldo à Manchester City prend de l’épaisseur. AS annonce ce jeudi que l’attaquant portugais a trouvé un accord avec le club anglais. La Gazzetta dello Sport temporise en expliquant que la Juventus n’a encore reçu aucune offre pour son quintuple Ballon d’or, sous contrat jusqu’à l’été prochain.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont-ils changer de club durant le même été? C’est le scénario inattendu qui se dessine peu à peu en cette fin du mois d’août. A six jours de la date de clôture du mercato (mardi prochain), l’Argentin se prépare à disputer ses premières minutes sous le maillot du PSG après avoir fait ses adieux au Barça. Peut-être à Reims, dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (20h45). Le Portugais, lui, est toujours à la Juventus. Mais il pourrait vite faire ses valises, à en croire les derniers échos de la presse européenne.

Un contrat de deux ans

En Espagne, AS annonce que l’ancien crack du Real Madrid aurait trouvé un accord avec Manchester City. L’arrivée de l’attaquant de 36 ans a l’Etihad Stadium est même présentée comme imminente. Le média espagnol évoque deux ans de contrat, jusqu'en 2023, et un salaire annuel de 15 millions d'euros net (soit environ deux fois moins que ce qu'il touche à Turin). Il ne resterait que quelques détails à régler. Ronaldo aimerait boucler son transfert le plus rapidement possible. Avant ce week-end, dans l'idéal.

La Vieille Dame souhaiterait récupérer 25 millions d'euros pour laisser filer sa star, sous contrat jusqu'à l'été prochain. City préférerait inclure un joueur dans la transaction. Les Skyblues proposeraient Raheem Sterling, la Juve lorgnerait Gabriel Jesus.

Nedved a annulé son déplacement à Istanbul

En Italie, la Gazzetta dello Sport temporise un peu sur ce dossier brûlant. Le quotidien aux feuilles roses explique qu'une réunion a eu lieu ce jeudi matin entre Jorge Mendes, l'agent CR7, et les dirigeants de la Juventus. Elle n'aurait pas accouché de progrès particuliers. Mendes aurait évoqué les intérêts de City et du PSG pour le quintuple Ballon d'or, mais aucune offre concrète n'aurait encore été transmise à la Vieille Dame.

Alors qu’il était attendu à Istanbul pour assister au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions (prévu à 18h), Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus, est finalement resté dans le Piémont. "Pour affaire courante", a fait savoir le club italien. De quoi confirmer une certaine agitation en coulisses autour de l’avenir de Ronaldo.