Mercato: Caillot explique pourquoi Reims a refusé l'offre de Newcastle pour Ekitiké

Révélation du début de saison avec Reims, Hugo Ekitiké a fait l’objet d’une offre de Newcastle lors du mercato hivernal. Jean-Pierre Caillot, le président du club champenois, a justifié la raison pour laquelle il a repoussé les avances des Magpies.

Toujours à la lutte pour le maintien en Ligue 1, le Stade de Reims devrait pouvoir compter sur son phénomène Hugo Ekitiké pendant la deuxième moitié de saison. Malgré une offre de Newcastle lors du mercato hivernal, le club champenois refuse de lâcher l’attaquant de 19 ans. Ou plutôt, le président Jean-Pierre Caillot en attend plus pour celui qui a déjà marqué huit buts dans l’élite. Courtisé par les Magpies, Hugo Ekitiké a fait l’objet d’une proposition estimée à 35 millions d’euros courant janvier. Mais le nouveau riche de la Premier League a vu Reims la refuser tout net.

"C’est vrai que beaucoup s’aperçoivent maintenant des qualités du joueur, mais pas nous. Il a été formé chez nous et ce qu’il fait ne nous surprend pas. Newcastle s’est positionné, nous avons discuté, a expliqué le président Caillot pour Le Quotidien du Sport. Ils ont fait une proposition qui ne nous convient pas. Comme nous n’avons pas forcément envie de le voir partir, nous avons fixé la barre assez haut."

Un bonus en cas de victoire de Newcastle… en Ligue des champions

Elément indispensable de l’effectif d’Oscar Garcia cette saison en L1, Hugo Ekitiké pourrait rapporter un joli chèque à son club formateur qui n’hésite pas à demander une grosse somme pour lui: 30 millions d'euros, 10 millions de bonus atteignables, 25% à la revente et un prêt de six mois pour terminer l’exercice 2021-2022. Un montant jamais atteint par les Magpies lors des négociations, loin de là.

"Ils nous ont bien proposé 35 millions au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. Comme par exemple, remporter la Ligue des champions, a encore insisté Jean-Pierre Caillot.

Caillot rappelle le prix d’Ekitiké

Actuellement relégable en Premier League, l’équipe entraînée par Eddie Howe semble à des années lumières du sommet européen. Fonds souverain d’Arabie saoudite ou pas. Et le dirigeant rémois de rappeler son souhait pour Hugo Ekitiké: "Nous on veut 30 millions fixe plus 10 millions de bonus réalisables." On est quand même assez loin de la proposition formulée par le club anglais et son bonus en cas de sacre en Ligue des champions.

Recalé par Reims pour Hugo Ekitiké, Newcastle s’est depuis consolé en lâchant autour de 30 millions d’euros à Burnley pour Chris Wood. Avant peut-être de retenter sa chance pour l’espoir tricolore? En attendant, le Stade de Reims compte bien en profiter jusqu’au bout en Ligue 1.