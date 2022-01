Mercato: Newcastle pourrait faire une offre XXL à Reims pour Ekitike, révélation de L1

Newcastle discuterait avec Reims pour un transfert du jeune attaquant français Hugo Ekitike lors du mercato hivernal. La presse anglaise évoque une somme avoisinant les 35 millions d'euros.

Après avoir bouclé le recrutement de Jens Cajuste, Reims pourrait enregistrer un départ lors du mercato hivernal. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du meilleur buteur rémois depuis le début de saison.

Lancé chez les pros avec deux bouts de matchs en 2020-2021, Hugo Ekitike fait partie des révélations de la Ligue 1 en 2021-2022. Régulièrement utilisé par Oscar Garcia à Reims, l’attaquant de 19 ans fait même partie des cadres de l’équipe rémoise en championnat avec déjà huit buts marqués en 17 apparitions.

Des performances remarquables qui suscitent déjà de belles convoitises outre-Manche. Selon les informations de plusieurs médias britanniques dont Sky Sports, Newcastle négocierait avec le Stade de Reims pour un transfert du prometteur buteur. Les discussions sont jugées comme "positives" et une offre formelle pourraient vite arriver sur le bureau des dirigeants champenois.

Un chèque estimé à près de 36 millions d'euros

Aussi brillant que fougueux, Hugo Ekitike a déjà reçu deux cartons rouges cette saison contre Lens en Ligue 1 et face à Thaon en Coupe de France. Un caractère qui ne semble pas inquiéter outre-mesure les Magpies.

A la recherche de plusieurs renforts lors du mercato hivernal, Newcastle discuterait avec Reims autour d’un transfert avoisinant les 36 millions d'euros (30 millions de livres). Un prix qui peut paraître élevé pour un garçon qui vient juste de boucler ses premiers mois en tant que joueur régulier dans le championnat de France.

Mais voilà, le club anglais s’est mis en quête de recruter des joueurs capables d’apporter rapidement à l’équipe entraînée par Eddie Howe. Avant-dernier de Premier League, Newcastle a besoin de recrues en grande forme afin de se maintenir en première division. Avec un tel critère, et si on ajoute la possibilité de recruter un attaquant doté d’un beau potentiel, on comprend mieux pourquoi les Magpies sont prêt à payer un tel montant pour Hugo Ekitike.

Si l’opération parait plutôt bien lancée pour l’international U20 français, Newcastle pourrait également chercher à boucler d’autres arrivées dans le secteur offensif comme Dominic Solanke, Patrick Schick, Chris Wood, Divock Origi ou encore l’une des cibles de l’OL, Sardar Azmoun.

Après avoir recruté Kieran Trippier, le club anglais et son richissime propriétaire saoudien semblent bel et bien prêts à investir de grosses sommes pendant le mercato hivernal afin de lutter pour le maintien en Premier League.